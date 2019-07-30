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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

失業還有妻小要養怎辦？這麼做給付最多可再加給至20%

2019-07-30 17:21經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

勞動部勞保局今（30）日表示，就業保險被保險人於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，如有受其扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，可以申請加發給付或津貼，每扶養1人按其離職退保前六個月平均月投保薪資加給10%，最多加給至20%，以減輕失業勞工家庭的經濟負擔。同時，勞保局還提醒，國民被保險人於105年2月29日以前死亡，遺屬年金給付的受益人，未於被保險人死亡當月提出申請者，可申請追溯補發。

勞保局指出，根據統計108年1月至6月底止，失業給付及職業訓練生活津貼總領取件數為20萬500件，其中申請受扶養眷屬加給給付或津貼有8萬1,453件，約佔總領取件數的四成。

勞保局提醒，勞工朋友如有扶養眷屬者，至公立就業服務機構申請失業給付或職業訓練生活津貼時，只要在申請書內填寫受扶養眷屬資料，並附上眷屬戶口名簿影本或其他身分證明文件影本，即完成申請手續。該眷屬如果是身心障礙子女，則須另附上社政主管機關核發的身心障礙證明，公立就業服務機構於完成失業（再）認定或推介職業訓練時，會將被保險人之眷屬資料鍵入，一併傳送至勞保局核發給付。

此外，勞保局今日也提醒，105年2月29日以前發生死亡事故之被保險人，其受益人未於死亡當月申請國保遺屬年金給付者，得準用國民年金法第18條之1第2項規定，申請追溯發給尚未超過5年請求權時效的遺屬年金。

且不論「首次申請案件」或「105年2月29日以前死亡，且於107年7月13日司法院釋字第766號解釋公布前申請案件」，如符合請領條件，均可追溯補發5年得領取之國保遺屬年金給付。

此外，針對農民職災保險，已自去年11月1日開始試辦，今日勞保局提醒，農保被保險人申請參加農民職業災害保險，依規定須由農會召開審查小組會議審查資格，並於審查通過當日申報加保，保險效力自申報加保當日零時起生效。但因農會審查小組通常每月開會一次，故農民申請加保至農會進行審查作業恐有時間落差。

為維護已申請參加農民職業災害保險者之權益，「農民職業災害保險試辦辦法」於今年4月22日修正發布，如農保被保險人向農會申請參加農民職業災害保險後，在農會審查前發生職業傷害事故，經農會審查其於申請時即符合農民職業災害保險投保資格，並繳納該期間保險費，其加保的保險效力，可自申請加保的當日零時起算，因在具保險效力期間，即可申請農民職業災害保險相關給付。

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