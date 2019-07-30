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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

工總指五缺四年未見改善 龔明鑫：一句話就抹煞 不公平

2019-07-30 17:20經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

工總昨（29）日發佈白皮書，也提及「五缺、六失」問題，直指五缺這四年來「未見改善」。行政院政委龔明鑫今日回應、說明，針對用電部分，他指出備轉容量率，從2016年民進黨執政時為1.74%，經過努力後，今年沒有一天是低於6%，這變化是相當大的，「怎會說未見改善，他也有參與這過程，非常辛苦，一句話就抹煞非常不公平。」

工總除在白皮書提及12項建言，並直指美中貿易戰、全球貿易爭端方興未艾，台灣「五缺、六失」問題懸而未解，疾呼政府應該為產業營造永續經營環境，協助產業轉型升級，加速台灣經濟成長。

龔明鑫指出，自工總於2015年的白皮書提出五缺六失，民進黨在2016年執政後，包含賴清德前院長就要求各部會針對五缺進行盤點，他從國發會到經濟部次長服務期間，這兩年來，不但不是所謂的「懸而未解」，反而是看到「有巨大的改善」。

龔明鑫表示，台灣電力史上，備轉容量率最低時，為民進黨政府剛上台時的1.74%，在2016年時，全年低於6%的天數有80天，供電壓力非常大，但直到今年，沒有一天是低於6%，尤其是下半年開始，都在10%以上，幾乎不會有缺電問題。

對於未來供電，龔明鑫強調，經濟部有做長期性規劃，供電的穩定度變化是相當大的，怎會說「未見改善」？他在這過程中都有參與，也看到這過程非常辛苦，「一句話就抹煞（政府的努力）非常不公平。」

針對用地議題，龔明鑫表示，賴揆時期就有盤點出可使用的部分有1,400多公頃，目前盤點後有1,827公頃，為因應將來的台商回台及新的投資，台糖也額外增加1,040公傾土地備用；針對北部地區產業用地，政府也提供立體化更新方案；針對未來高科技產業展，由於中科、南科陸續飽和，將來會規劃新的園區，例如已公布的橋頭科學園區，未來若有需要還會再增加。

  對於用水，龔明鑫指出，目前產業較少提到缺水議題，經過前瞻基礎建設計畫的實施，水源已然充足。他說，經盤點，重要產業園區有76處要用水，目前已核配272萬公噸、實際使用162萬公噸，仍有40%餘裕；未來若仍有需要，年底還可增加100公噸用水（含民生用水）。

在人才及勞工議題，龔明鑫表示，針對工總白皮書提及的AI議題，經濟部等單位與民間企業合作「AI人工智慧學校」，每年可培訓6,000名AI人才；針對勞動力，我國目前失業率已是10多年來新低，要從國內大量徵求勞動力有些困難，因此已在外勞配額給予一定彈性，針對首波台商回台也有預核，目前也未聞回台台商有相關抱怨。

對於工總白皮書也提及托幼，龔明鑫說明，8月上路的多項政策，包含育兒津貼擴大發放，以及準公托在六都擴大共增加88所，這些都是秉持著蘇揆的「會做事政府」原則，且努力方向都與工總建議不謀而合。

龔明鑫經濟部
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