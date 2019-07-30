免受匯差影響 經濟部鬆綁外資匯入審定辦法

2019-07-30 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部修正發布「華僑及外國人投資額審定辦法」，鬆綁外國投資人自國外匯入資金至國內銀行帳戶申請資金審定時，必須結售為新台幣的限制；外國投資人分批實行投資者，也可一次辦理審定，將有助於外國投資人及國內事業資金彈性運用。

經濟部說明，辦法修正前，外國投資人經投審會核准投資後，自國外匯入資金至國內銀行帳戶申請資金審定時，必須結售為新台幣，然而常因當下實際匯率變動，導致外幣結售新台幣的額度不符原本計算金額，必須再次匯入補足差額或溢滙，而被銀行要求全額退匯再重新匯入的情形，影響投資時程延遲。

本次修正後，投資人申請審定時得保留匯入的外幣，直接以外幣計價而無需結售為新台幣，並採計匯入受款銀行核發交易憑證時的買匯匯率，換算為新台幣後的金額。

經濟部也指出，為放寬投資人分批實行投資的申請審定程序，本次修正後，投資人分批實行投資者，可選擇就其已實行的出資及相應取得的股數分批申請審定，或是於全部實行出資及取得全部股權後一次辦理審定，以利投資人規劃投資時程及降低行政成本。

此外，增訂投資人於盈餘轉增資或公積轉增資、繼承、受贈等投資情形，得免予申請審定，以簡化程序。

另一方面，本次修正也刪除投資人受讓國內股東股份申請審定時，應檢具證券交易稅一般代徵稅額繳款書的規定；有關投資人繳納證券交易稅事宜，將回歸證券交易稅相關規定辦理。