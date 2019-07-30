驚！產業界連5年拜託政府一定要做的 竟是太陽花運動反對的ECFA

2019-07-30 15:46 聯合新聞網 文章提供／遠見



全國工業總會理事長王文淵（中）、監事會召集人潘俊榮（右）、副理事長苗豐強（左）。聯合報系記者黃義書／攝影 分享 facebook 厚達168頁的「2019全國工業總會對政府政策的建言」白皮書今（29）日發表。

工總年年發布白皮書已不是新聞，但碰上即將來臨的2020年總統大選，外界都將此次的白皮書視為對下屆總統施政的重要建言。

記者會表定10時30分開始，才10時15分左右，記者會所在的工總辦公室第二會議室已擠滿人潮，外界關注度高，讓工總當場決定提早5分鐘開始。

工總理事長王文淵開場直指，中美貿易戰從2018年下半年開始升溫，至今已對全球貿易、投資、股匯市帶來嚴重衝擊，使全球經濟處在高度不確定性及下修風險中。

去年，台灣對大陸及香港出口約占41％，對美國約占12％，合計出口比重超過50％以上，中美貿易戰對台灣產業衝擊非常大。尤其，最近日韓也在貿易戰，印度和美國也有貿易衝突。

王文淵強調，對產業界來說，最重要的不是需要政府多大的獎勵，而是希望政府能營造良好投資環境，吸引台商及外資投資，才是產業界最需要的。

工總秘書長蔡練生表示，在2015年工總白皮書中，就已經提到台灣「五缺六失」的困境，使台灣整體投資環境急速走向崩壞，但是「四年過去，不僅五缺未見改善，反而讓我們感受到勞動法規益形僵化、兩岸關係更形緊張、國際關係更加孤立、面對美陸紛爭前途未卜」，更令企業憂心。

今年的白皮書共有9個單元，細分為97個議題、211項政策建言。例如如何改善國內投資環境、能源政策、新南向以及兩岸關係等課題，希望政府能及早制定務實有效政策，解決根本問題。

工總從2008年開始發佈，對政府政策的建言」白皮書，今年已是第12年。比較將近五年白皮書的建言數，2015年243項、2016年293項、2017年272項、2018年231項、到今年的211項，沒有一年少於200項。

年年這麼多建言，是否意味著很多問題根本沒有改善，工總才會每年都重提一次。

回顧2015年的工總白皮書，就特別提到台灣面臨「五缺六失」的困境，但四年過去了，五缺未見明顯改善，又新增勞動法規、兩案關係、國際關係、美中紛爭等問題。

對此，工總表示，過去11年的白皮書發表後，都有持續追蹤，政府有哪些回應作為、業界對此的可接受度和滿意度？

調查結果顯示，業界整體可接受度約在六成左右。其實，今年白皮書發表前，國家發展委員會主委陳美伶已針對超過4年以上未解決的議題，親自主持跨部會協調會議，解決27項問題。讓去年白皮書問題回復的可接受度首次突破74.46％。

但，仔細比較一下，「產業發展，能源政策，環境及安全衛生政策，賦稅暨金融政策，勞資關係暨人力資源，國際經貿，兩岸政策，智慧財產權，青年政策」共9大單元內，各議題的新舊建言比例。

重複提案數量最多的是，在「國際經貿」單元，有14項重複性的建言。比如，「審查兩岸監督機制之立法，完成ECFA貨貿談判」，已經提案5次了。

諷刺的是，2014年3月，太陽花運動極力反對的ECFA服貿、貨貿，竟然是產業界心中永遠的痛，可見ECFA無法簽訂，對產業影響巨大，否則工總不會在太陽花運動後的每一年、至今連續五年白皮書都重提一次。

在「賦稅暨金融政策」單元，則有13項重複性建言。「建議參考國際作法，有關給付予境外子公司之勞務報酬貢獻度之拆分應明確規範。」這項建言也已提案6次，至今政府的回應，仍未能令產業界滿意。

在「青年政策」單元，也有12項重複性建言。例如，「結合海外僑台商、駐外銀行等作為合作夥伴，由行政院設計連結國際資源的青年創新創業的單一窗口」，此項已是第3度提案。

總計新版的白皮書，211項建言有63項都是重複提案，等於29.85％是舊建言，代表產業界對政府回應狀況不滿意，只好每年都重提一次。

工總年年代表產業界發聲，仍有這麼高的重複率。如果政府想吸引更多台商回流投資，白皮書重複率最高的前幾項，是否應該列為優先解決事項？

（作者／林珮萱 本文出自2019.07.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）