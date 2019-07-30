李世光：胡定華的承擔與創新精神值得效法

2019-07-30 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院董事長李世光今（30）日出席「胡定華追思會」，推崇他那勇於承擔與持續創新的精神，值得效法。

以下是李世光的致詞全文：

看到這麼多的科技業先進齊聚一堂，共同來紀念、追思我們所敬重的胡定華先生，就可以知道，胡先生對台灣、對科技產業的莫大貢獻，以及他為人處世的和煦與圓融。

胡定華先生與工研院的淵源很深，他積極參與並推動積體電路的發展，擔任「積體電路計劃」總主持人，後成為工研院電子工業研究所第一任所長、工研院副院長，並催生工研院院友會成立，榮獲第一屆工研院院士等，半生與工研院緊密相連，胡先生對工研院總是非常支持與力挺，包括:

1. 他凝聚眾多院友的力量，以行動支持成立工研院院友會，擔任創會理事長，匯聚院友豐富的產業經驗、廣博的專業知識，以及縱橫的人脈影響，長期協助並回饋工研院。

2. 去年4月，工研院舉行新任劉文雄院長佈達典禮，院友會名譽理事長胡先生親自到場致賀，並在致詞中力挺工研院，表示「有工研院同仁、業界大老、數以千計的院友，都是支持的力量」。

3. 胡先生奠定了台灣半導體產業的基石，榮膺第一屆工研院院士，他更期許要幫助台灣培養新一代的跨業整合領導人才，透過創新系統打造台灣優勢的創新體系。

40多年前（1974年）推動積體電路發展計畫，帶動了台灣半導體產業榮景，無論在台灣科技，乃至台灣經濟發展史上都是不可磨滅的記錄。

胡先生懷抱著科技興邦的信念與熱忱，一展抱負並發光發熱，他對產業的遠見、對國家的使命感，在在都讓我們感動與景仰。而他承先啟後，樹立楷模，對於提攜後進的用心，不僅讓人懷念，也是追求創新者的典範，永垂不朽。

我們在追思胡先生之餘，也應該積極扮演傳承與支持的角色，提攜後進，鼓勵承擔與創新，讓年輕人有更好的舞台發揮，有更多的機會與資源去成長與創造，為國家肩負更大的責任，就是我們對前人最好的感念。