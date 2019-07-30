在台居留外僑 十年增逾八成

2019-07-30 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



依內政部統計，今年6月底在台合法居留外僑人數達76.4萬人，比去年6月底增約30,000人或增4.1％。主計總處最新國情統計通報指出，從2008年至2018年十年之間，增幅超過八成，平均年增為 6.2％。

在台合法居留外僑指的是，持有效之中華民國外僑居留證且實際在台居留之外國人，不包括持外交簽證、禮遇簽證入境及持居留證入境但未辦妥外僑居留證之外國人。

主計總處分析，按性別觀察，兩性差異持續縮小，去年底已降至7.6個百分點，今年6月底再降至7個百分點。過去十年間，女性平均年增4.8％，男性8.1％，因此，女性外僑人數占比由2008年底的61.4％，降至2018年底53.8％。

若按國籍別觀察，印尼、越南及菲律賓前三大國籍合占逾八成。去年底外僑居留者以印尼籍25.1萬人，占比33.1％最多。其次為越南籍22.4萬人，約占三成。菲律賓籍14.7萬人，占比二成再次之。

與2017年底相較，增加國別中，以越南籍增2.1萬人或增加超過一成最多，其次為印尼籍增1.3萬人或增5.5％，與十年前2008年相較，亦以印尼及越南籍各增 12.8萬人及12.5萬人為主，增幅均超過一倍。