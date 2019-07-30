親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
特勤私菸案延燒
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

綠委怒控「僅小英沒買免稅品」是謊言 華航緊急致歉

人頭當球踢！巴西毒梟黑幫獄中斬首火拼 至少57死

在台居留外僑 十年增逾八成

2019-07-30 12:50經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

依內政部統計，今年6月底在台合法居留外僑人數達76.4萬人，比去年6月底增約30,000人或增4.1％。主計總處最新國情統計通報指出，從2008年至2018年十年之間，增幅超過八成，平均年增為 6.2％。

在台合法居留外僑指的是，持有效之中華民國外僑居留證且實際在台居留之外國人，不包括持外交簽證、禮遇簽證入境及持居留證入境但未辦妥外僑居留證之外國人。

主計總處分析，按性別觀察，兩性差異持續縮小，去年底已降至7.6個百分點，今年6月底再降至7個百分點。過去十年間，女性平均年增4.8％，男性8.1％，因此，女性外僑人數占比由2008年底的61.4％，降至2018年底53.8％。

若按國籍別觀察，印尼越南及菲律賓前三大國籍合占逾八成。去年底外僑居留者以印尼籍25.1萬人，占比33.1％最多。其次為越南籍22.4萬人，約占三成。菲律賓籍14.7萬人，占比二成再次之。

與2017年底相較，增加國別中，以越南籍增2.1萬人或增加超過一成最多，其次為印尼籍增1.3萬人或增5.5％，與十年前2008年相較，亦以印尼及越南籍各增 12.8萬人及12.5萬人為主，增幅均超過一倍。

若進一步按經濟活動及國籍別交叉觀察，外籍勞工以印尼、越南及菲律賓籍合占九成一為主；教師以美國籍占近四成較多；就學者以馬來西亞籍占31.9％較多，家務者則以越南籍占近半數居多。

從2008年至2018年十年之間，在台合法居留外僑人數增幅超過八成。圖／主計總處...
從2008年至2018年十年之間，在台合法居留外僑人數增幅超過八成。圖／主計總處提供
分享

越南印尼
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

林佳龍：台鐵永續經營 要先解決誤點問題

2019-07-29 21:30

普悠瑪案再懲處27人 3前局長加重

2019-07-29 14:10

偷排空汙罰不怕？環保署將可追不法利得、回溯6年

2019-07-29 11:37

願景回響／台鐵準點率十年最低 林佳龍怒台鐵挖東牆補西牆

2019-07-29 09:57

普悠瑪案懲處司機等27人 台鐵今再開考成會

2019-07-29 09:51

願景回響／林佳龍：台鐵問題有「兩本帳」 公司化關鍵在府院決心

2019-07-29 07:38

願景回響／告別「差不多」台鐵維修明年完成SOP

2019-07-29 07:37

願景回響／林佳龍：台鐵捷運化不是失敗政策 但可優化

2019-07-29 07:36

從一碗牛肉麵的青江菜看溯源管理

2019-07-29 00:00

2019新北市兒童藝術節三大全台首發！再加碼藝術大富翁活動，讓你玩遍新北博物館，集章抽機票！

2019-07-25 09:47
看更多

熱門文章

華航員工揭總統專機內幕 這次只有她沒買免稅品

2019-07-30 09:25

20名買家主動出列自清 北檢向國安局借場地訊問證人

2019-07-29 20:53

徐永明：私菸揭弊倒打時力 自作聰明誤大局誰餿主意？

2019-07-30 08:08

郭LINE回傳關公圖 劉宥彤透露郭台銘下一步計畫

2019-07-30 10:22

韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選

2019-07-29 19:55

韓國瑜向他借穿雲箭！目標非小英 而是這群人

2019-07-30 08:00

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

2019-07-29 15:25

助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委

2019-07-29 22:58

獨╱私菸風暴自檢表曝案情不單純 國安局邀北檢共同調查

2019-07-29 20:50

買免稅品華航把全團拖下水 管碧玲：查到我買 發無限量雞排

2019-07-30 11:35

蘇貞昌再嗆韓國瑜 孫大千：連神明都敢騙沒資格說嘴

2019-07-30 08:09

影／中科院昔日研發雷霆2000 兔子與狗當先鋒

2019-07-29 17:18

助理拿400萬補助若屬實 時力要高潞辭立委

2019-07-30 00:31

蘇貞昌轟韓國瑜：去香港連沙發都不敢坐滿

2019-07-29 14:41

韓國瑜應宣示戒酒？柯文哲7字回應

2019-07-29 15:02

【重磅快評】韓國瑜帶刀就法辦？談蘇揆與反輔選的距離

2019-07-29 18:00

謝龍介：綠總統初選時南部基層收到大量私菸 令人起疑

2019-07-30 08:21

沒有郭台銘的全代會 唐湘龍：是國民黨最大危機

2019-07-29 16:01

林佳龍要求查出私菸案關鍵這一年 華航僅回應七字

2019-07-29 19:22

三任總統在華航包機上做什麼？隨機人員揭露共同點

2019-07-30 10:17

扁放話組黨釀家庭革命？ 套路全被她看穿…

2019-07-30 09:00

全機就蔡英文沒買免稅品！溫紳：馬屁拍到家

2019-07-30 11:05

蔡英文執政倒退30年？ 扁酸韓國瑜： 1989還未開放黨禁

2019-07-30 04:42

走私菸讓小英致命？羅友志：金錢跟香菸殺傷力不一樣

2019-07-29 14:33

私菸案爆轉折點 藍營指是陳菊任總統府秘書長後

2019-07-29 21:05

2種貪汙罪 刑度差很大…公務車載菸最重無期刑

2019-07-30 00:24

影／團結即挺韓？ 王金平求重錄改口：團結支持中華民國

2019-07-29 13:34

走過53年頭 國民黨基隆市黨部遭查封主委痛心

2019-07-29 13:56

大老勸韓國瑜戒酒 王淺秋：勿視為毒品勿污名化

2019-07-29 17:41

共軍台海當面操演 國防部：破壞區域安全穩定

2019-07-29 16:03

「我們也沒買」管碧玲、蔡其昌控華航說謊 華航致歉

2019-07-30 12:14

國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思

2019-07-29 19:38

馬政府人士承認團購陋習 王定宇：當成福利還拿來說嘴

2019-07-29 20:43

挺郭台銘選總統！「老虎軍團」拚連署遍地開花

2019-07-29 16:06

【即時短評】遭酸恐成「姚文哲」 等一下柯文哲還有戲

2019-07-29 14:43

別怪華航華膳弄妳 王鴻薇問小英：妳何時挺過華航人？

2019-07-29 15:57

韓國瑜射出穿雲箭號召 黃暐瀚：明年人數多20倍也不驚訝

2019-07-30 11:05

蘇貞昌話很酸 韓國瑜：行政院長應有一定高度及格調

2019-07-29 23:46

私菸案 檢赴國安局偵訊20人 陳菊「若有責任不會逃避」

2019-07-30 00:08

趙守博籲戒酒 王淺秋妙回「有一種醉，是關心你會醉」

2019-07-29 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top