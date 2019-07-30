台灣老年人口占近15% 最需照顧的老人在哪？

2019-07-30 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣65歲以上長者占總人口14.9%，最需要照顧的老人在哪？資源又該如何用在刀口上？內政部與衛生福利部攜手合作推動「銀髮安居計畫」，透過大數據資料串連應用，開創政府主動出擊，提升為民服務新模式，並在「2019總統盃黑客松」獲頒卓越團隊獎。

內政部表示，我國65歲以上老年人口數目前約350萬人，占總人口14.9%，其中有獨居或是老老照顧情況者超過百萬人，因此與衛福部發想合作，組成「銀髮天使」團隊並提案「銀髮安居計畫」，參加總統盃黑客松活動，希望透過資料串連方式，由政府主動出擊，找出真正需要幫助的老人並提供服務。

「銀髮安居計畫」串連內政部戶籍、建物與衛生福利部長照、中低收入戶等大數據資料，另輔以土壤液化、淹水潛勢區圖等開放資料，編算「銀髮安居指數」，產製「銀髮安居高度需求名冊」，可供內政部「包租代管」及衛生福利部「老人照顧」等政策業管單位運用，將有限資源作最有效配置，提升銀髮族照顧福祉。

內政部指出，過去對長者的照顧，已經提出許多政策及福利措施，但常有長者因未接收到相關資訊而無法受惠；這次推出的「銀髮安居計畫」，是由政府主動找出有需要幫助的長者及其住所，計畫的成果除提供內政部「社會住宅」及衛生福利部「長照2.0」等相關政策應用，也可結合其他中央部會、地方政府的政策，協力幫助長者生活。