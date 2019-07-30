傳八部會減編新南向預算？國發會：109年仍維持3000萬

2019-07-30 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



蔡政府大張旗鼓宣傳新南向政策，但現在卻有消息傳出，包括：故宮、國發會、財政部、交通部、農委會、衛福部、文化部與科技部等八部會將減編新南向預算，經貿辦並發文要求說明。

對此，國發會表示，新南向相關計畫預算規模109年仍維持為3,000萬。