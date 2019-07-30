環保外交 空污防制也拚新南向

2019-07-30 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



力拚環保外交，環保署近日與美國環保署合作辦理「2019 年新南向國家空氣污染防制年會，邀請韓國、印尼、越南、斯里蘭卡、泰國及蒙古等國、亞洲開發銀行（ADB）及亞洲環境遵法與執法網絡（AECEN）等國際組織的官員及專家，來台交流空氣污染管制經驗。

環保署說明，美國環保署官員先前依據聯合國環境規劃署（UNEP）位於泰國曼谷的亞太清潔空氣夥伴，同時拜會越南及印尼，了解亞洲各國空氣污染管理能力差異，特別規劃台灣與美方國際環境夥伴計畫空氣品質管理專案，關注南亞暨東南亞區域空氣改善計畫的落實情況。

環保署指出，藉由發現多數東南亞國家認為在空氣污染管制工作，需要空氣品質法規及標準、交通工具污染排放管制、發展環境監測計畫及數據管理等三大主軸的技術能力，且各國政府官員也表示大家正面臨類似的環境挑戰，處於經濟發展早期及中期階段的國家，因此強調培育政府官員及技術專家的合作平台，有其發展必要性。

環保署表示，台灣致力於空氣品質改善與維護，25年來空氣污染管制工作從空污費徵收，及擬定各項空氣污染防制行動方案，執行已見績效，且不同的城市各有因地制宜的特色，可作為亞洲各國政策研擬的借鏡。

本次研討會主軸，除了針對各國空氣品質管制策略進行深度交流外，並特別針對東南亞國家較感興趣且有相同背景的議題，例如執行空氣污染改善各項工作經費來源、移動污染源管制、國內工廠污染防制設備等進行經驗分享，並安排實地參觀，同步展示國內移動污染源攔查及不定期檢驗實施方式，並且致贈100組空品感測器予越南環境總局，希望能將低成本環境監測技術的執行經驗，成功複製到其他亞洲國家。