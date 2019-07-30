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美中貿戰轉單效應 台電子產品銷美增9成

2019-07-30 11:56世界日報 記者張語羚江睿智／台北30日電

美中貿易戰衝擊全球產業，但也帶來轉單效應，經濟部統計處29日指出，「電腦電子及光學業」是中國大陸受美中貿易戰衝擊最大的產業，當中301清單部分產品訂單轉向台灣，帶動今年上半年「電腦電子及光學業」對美出口大增九成。

經濟部29日發布當前經濟情勢概況，統計處表示，「電腦電子及光學業」、「電力設備及配備業」及「機械設備業」等三大行業，今年上半年對美國出口成長貢獻度達九成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻達八成二最大。不過，全球供應鏈重組，台灣今年上半年出口仍年減3.4%，小於日本年減3.8%、南韓年減7.2%、新加坡年減9.5%。

統計處指出，「電腦電子及光學業」是大陸受美中貿易戰影響最大的產業，也是產線移回及轉單效應最快速、明顯的產業，去年下半年起，台灣產值便開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5%，其中網通設備接自美國的訂單大增，年增率高達45.8%，伺服器因產線移回台灣，年增4倍；整體對美出口大增90.1%，增加26.7億美元。

美對中祭出301條款，統計處分析，其中提高關稅的商品高達6842項，去年美國自大陸進口金額為2577億美元，進口額中又以電腦電子及光學業占25.7%最多，連同電力設備及配備業、機械設備業，三者合計為48.9%，顯示大陸這三大行業受衝擊較大。

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