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工總對下任總統喊話 審慎思考降低兩岸緊張與敵對

2019-07-30 00:17聯合報 記者戴瑞瑤張語羚、羅印冲／台北報導

全國工業總會理事長王文淵（中）、副理事長苗豐強（左二）、林明儒（右）等人，昨天一...
全國工業總會理事長王文淵（中）、副理事長苗豐強（左二）、林明儒（右）等人，昨天一同出席「2019年工總白皮書」發表記者會，對政府提出十二項建言。 記者黃義書／攝影
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工總昨公布「二○一九建言白皮書」，對政府提出十二項建言。工總理事長、台塑集團總裁王文淵呼籲政府應正視中美貿易戰對我國產業的衝擊，也表示隨著中美貿易戰台商大舉回流，能源問題更顯嚴重，核電基本算安全，政府應確保供電不中斷；針對兩岸議題，他認為台灣對中國大陸經濟依賴性強，下任總統候選人應審慎思考降低兩岸緊張與敵對。

工總今年的白皮書以「承擔」為主題，並為明年的新總統，提出兩大產業政策方向，聚焦「開放與穩定」，工總指出，在貿易戰衝擊下，一、台灣適度開放市場及法規，二、打造穩定的兩岸關係，成為產業對明年新總統的期許。主持會議的王文淵被問到對未來總統候選人的建議等議題，皆以「今天不適合多說話」回應。

工總秘書長蔡練生表示，二○一五年工總就已提出台灣正面臨「五缺六失」的困境，使台灣整體投資環境急速走向崩壞，如今「五缺六失」仍沒有改善，兩岸關係更加緊張，國際關係更加孤立，面對美中紛爭前途未卜，更令國人感到憂心。

王文淵指出，台灣和美中這前兩大經濟體經貿關係密切，美中貿易戰對台灣產業衝擊非常大。對產業界來說，最重要的並不是需要政府多大的獎勵，而是希望政府能營造良好的投資環境，讓產業界能在合理及合法的條件下根留台灣全力發展經濟，吸引台商及外資投資，這才是產業界最需要的。

能源議題方面，王文淵說，政府大力推動綠能，聚焦風力、太陽能及天然氣，但風力及天然氣從建置到維護，成本都相當昂貴，天然氣要靠船隻進口，如果夏天遇到颱風船進不來，氣源會受影響。相反地，核能相對穩定。儘管政府保證不缺電，但白皮書指出，產業界對未來電力穩定供應仍感憂慮，建議政府應根據用電需求及綠電建設進度，在維持供電穩定及碳排放減量目標，調整各種能源發電的配比。

針對兩岸關係，王文淵建議未來的總統，要正視台灣目前對中國大陸的經濟依賴性高的情況。他說：「工總不是要捲入政治，但台灣產業對大陸有依賴，未來的總統也是思考這一點，因為台灣土地大概只能養活三分之一到一半的人，我們一定要靠外銷賺錢，跟大陸的關係好壞還是要依賴政府。」白皮書則建議政府要維持兩岸良性溝通，雙方合則互蒙其利、分則雙受其害，必須以對話取代對抗，降低兩岸的緊張與敵對。

對於工總的建言，能源局副局長李君禮說，早已將台商回流的潛在性需求列入考量，並納入長期電源開發計畫中，二○二五年以前備用容量率都會維持百分之十五以上。陸委會則回應，中共當局應停止對台敵意的壓迫作為，思考創造兩岸互信與合作的可能空間；政府則致力維繫兩岸和平穩定現狀的立場一貫，我方對兩岸經貿交流合作的態度始終是開放的，呼籲中國大陸正視中華民國存在客觀事實，透過溝通對話，化解分歧，才有助兩岸良性互動。

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台商王文淵
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