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罷工要不要預告期？ 勞資沒共識

2019-07-29 23:40聯合報 記者章凱閎吳姿賢／台北報導

勞動部召開「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」邀集勞資雙方討論罷工預告期可行性，...
勞動部召開「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」邀集勞資雙方討論罷工預告期可行性，但會議歷經三小時未有共識。 圖／勞動部提供
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航空業今年二度發生罷工，引發外界要求訂罷工預告期。勞動部昨開「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」，邀航空、旅行業等勞資代表討論，未開放採訪。據與會者表示，勞資雙方壁壘分明，有工商團體建議預告期應為卅天，但勞方認為不應以預告期限制工會集體行動權。

交通部跟勞動部昨發言不多。勞動部說，決議以書面意見併同呈現於會議紀錄中；交通部航政司說，此次會議是讓勞資雙方各暢其言。

資方：建議最多應為卅天

據了解，華航、長榮均有代表出席，共同建議工會發起罷工的預告，至少要有七至十四日，且民用航空業不得有「禁搭便車條款」，其他交通運輸業罷工行為也應受限制。全國商業總會在內的全國性雇主團體則認為，應明定職業工會不得罷工、罷工預告期應為卅天。

長榮表示，先進國家法制多有十至十四天的罷工預告，且罷工預告期只是讓公司可先為已訂妥機位的旅客簽轉至他航，不會減少公司因罷工無法營運的營業損失。華航也說，台灣為海島國家，航空產業有其公共性，為降低旅客不便，政府應有完整合理的罷工預告制度。

旅行業公會全國聯合會總召吳婷婷說，尊重勞工爭取權益，但不能影響旅客，民航業應增設至少十五天至卅天的預告期。消費者代表則建議，罷工行為的發生應保障消費者選擇權，且罷工可視為不可抗力讓消費者可求償。

桃園市空服員職業工會、桃園市機師職業工會在內的勞團認為，不應增訂罷工預告限制工會集體行動權，應修正「民用航空運輸業管理規則」，明定業者應主動將勞資爭議資訊告知消費者、讓大眾了解風險；也應全面檢視勞動三法，不單僅檢討罷工預告期。

工會：健全協商才能治本

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱說，增設預告期治標不治本，要減少罷工發生，需要減少罷工前的勞資協商爭議，勞資協商制度健全，才是避免罷工的根本之道。

罷工勞動部
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