航空業罷工預告期座談會 業者：應訂預告期、授權期間

2019-07-29 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



因今年接連發生華航機師、長榮空服員罷工事件，勞動部將於下周一召開民用航空運輸業爭議行為座談會，討論航空業是否該訂定罷工預告期。本報資料照片 分享 facebook 勞動部今（29）日舉行「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」，航空公司代表建議，罷工應至少7至14日預告期；工會團體則反對設置航空業罷工預告期。雙方各說各話，毫無交集。

勞動部今日邀請民用航空運輸業勞雇團體、消費者保護機關暨團體，以及相關利益團體與目的事業主管機關等超過40個團體及機關代表，出席座談會，會議歷經3小時，共有37位代表發言，但意見分歧很大，甚至有工會代表要求政府單位應秉持中立立場，不應該發言，因此部會代表都未發言，僅提出書面意見。

勞動部轉述，航空公司代表在會中反映，航空業難以因應《勞基法》每日工時上限12小時，因而導致勞資雙方關係緊張；業者並建議，工會發起罷工之預告應至少7-14日、並主張罷工權應有授權期間、民用航空業不得有「禁搭便車」條款；此外，全國性雇主團體主張，應明定職業工會不得罷工，罷工預告期應訂為30天等。

而航空業工會表示，不應增訂罷工預告限制工會集體行動權、不應再要求罷工預告；甚至工會主張，開放權利事項可罷工、並要求全面檢視勞動三法，包括下修30人可成立工會等等。勞方立場與業者迥異。

今日會中，消費者代表建議，罷工行為的發生應讓消費者選擇權（例如簽轉機票或取消行程）受到保障，且罷工可視為不可抗力因素，讓消費者可以求償，但也認為此議題非為勞動部可獨立處理。

旅行業者代表建議，為保障消費者權益，民航業應制定罷工預告期至少15天以上、特定罷工日期讓旅行業者知悉才能確保消費者權益。

因各界意見南轅北轍，勞動部當場也未作任何評論與回應。是否還要再次召集各界舉辦座談會，勞動部也未決定。