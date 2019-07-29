台商回流發熱 將使這三產業轉單效應延燒

2019-07-29 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



隨著台商回台投資，預期電腦電子產品及光學製品業、電力設備及配備業、機械設備業未來生產、出口到美國金額等，將持續成長。 本報系資料庫 分享 facebook 經濟部今（29）日指出，美中貿易戰轉單效益明顯，隨著台商回台投資，預期電腦電子產品及光學製品業、電力設備及配備業、機械設備業未來生產、出口到美國金額等，將持續成長。

經濟部分析美對中三波課稅清單共6842項產品（以下簡稱為301清單），以「電腦電子及光學製品業」，「電力設備及配備業」，「機械設備業」受到影響最大。經濟部統計處副處長王淑娟指出，上述三產業，剛好是台商回台投資的第二、三、四大產業，這代表著，上述三產業未來在台產值將會持續提升、對美出口持續增加，同時也會帶來就業。

截至今（2019）年7月4日止，已有84家廠商申請回台投資通過審查，總投資額逾4346億元。王淑娟指出，以資本密集的電子零組件業回台投資19家、1578億元為最大宗，占總投資額36.3%。

其次是電腦電子及光學製品業占22%、有15家、956.1億元回台投資；電力設備及配備業、機械設備業分居第3、4，分別有556.5億、413.5億元。此排序與中國大陸受美國加徵關稅清單影響行業相同，也代表產線持續自中國大陸轉移。

王淑娟表示，隨著台商將產線移回台灣，可望挹注我製造業生產、出口及就業，進一步提振我經濟成長動能。