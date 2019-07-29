貿易戰影響 這三產業轉單效應帶動對美出口成長

2019-07-29 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部分析，電腦電子業及光學製品業產線轉移、轉單效應最顯著，該業今年上半年國內生產增溫，網通設備及伺服器都爆量生產。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰持續，經濟部今（29）日分析，電腦電子業及光學製品業產線轉移、轉單效應最顯著，該業今年上半年國內生產增溫，網通設備及伺服器都爆量生產，因此對美出口呈成長之勢，若是301課稅清項目來看，今年上半年對美出口成長90.1%，相當驚人。

美中貿易戰引發全球供應鏈重組，各國改為對美直接出口，今年上半年我對我對美國220億出口，年增17.4%；經濟部分析，其中與301清單範圍相同之產品出口金額為171億美元，占我對美出口總額七成七，年增23.5%，增幅大於整體對美出口增幅，供應鏈轉移非常明顯。

經濟部係將美對中三波課稅清單共6842項產品（以下簡稱為301清單），總計2018年美國自中國大陸進口上述6824項產品金額達2577億美元，以「電腦電子及光學製品業」占25.7%最多，「電力設備及配備業」占13.2%次之，「機械設備業」占10%。

換言之，在美對中課稅後，顯示上述三大產業產品由中國大陸出口到美國衝擊大，因此產能將自中國移出來，經濟部再對照國內三大產業生產狀況，發現上述三產業轉單效應相當明顯。

經濟部指出，以電腦電子及光學製品業生產線轉移及轉單效應最顯著，因部分伺服器業者產線移回，自2018年下半年生產明顯增加，2019年上半年產值年增16.5%，其中網通設備產值年增45.8%，伺服器更大幅擴增4倍。

經濟部進一步指出，今年上半年我國電腦電子及光學製品業，屬301清單產品者，對美出口56.4億美元，年增90.1%，即是受到產線移回及轉單效應帶動。

經濟部發現，我國電力設備及配備業及機械設備業出口，受到美中貿易戰、全球景氣降溫及業者投資觀望影響，致出口及產值表現不佳，但若對照屬301清單產品對美出口，則年增率分別呈16.2%及8.9%成長，顯示其中不乏轉單產品。

電力設備及配備業及機械設備業分別為中國大陸受美國加徵關稅影響的第2、第3大業。以機械設備業為例，經濟部統計處副處長王淑娟表示，我國機械設備部分出口到中國大陸供內需使用，因中國大陸投資轉趨保守，致我機械設備產值今年上半年年減13.2%。不過，今年上半年我對美出口機械設備屬301清單之產品，金額增加至8億美元，較去年同期增加1.6億美元、年增8.9%，可以看出轉單效應。