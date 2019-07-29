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鄭文燦：華亞園區台廠擴產 神準是第一家

2019-07-29 19:09經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

針對華亞科技園區土地飆漲一地難求，桃園市長鄭文燦（見圖）證實華亞園區地價每坪40...
針對華亞科技園區土地飆漲一地難求，桃園市長鄭文燦（見圖）證實華亞園區地價每坪40萬元以上，市政府計畫推動林口工五工業區擴大案。記者曾增勳／攝影
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近期美中貿易戰帶動台商返台，經濟部統計台商返台投資金額約5,000億元，其中桃園就占了四分之一，桃園市長鄭文燦致詞時表示， 華亞科學園區產值也達5,000億元以上，神準是第一個，廣達等公司也持續擴廠，台廠因為美中貿易戰帶來效應，推升美國出口成長20%，未來會持續推升，可望Made in Taiwan，Money in桃園。

為了因應華亞科學園區發展，也將強化交通及社會住宅等，鄭文燦表示，現在台廠加碼投資華亞科學園區及桃園的需求暢旺，可說供不應求，桃園也積極發展七個產專區，因應業者需求。

網通廠神準秉持「深耕台灣、放眼世界」，堅持百分百在台灣設計、研發、製造，神準29日舉行華亞新廠動工儀式，經濟部次長林全能、桃園市長鄭文燦、神準董事長蔡文河及神腦集團總裁暨神準創辦人林保雍均出席動工典禮。

蔡文河表示，總投資金額約30億元，預計2022年上半年加入生產。

林保雍表示，神準獨立成公司，與蔡文河理念就是「深耕台灣、放眼世界」，神準成立、蓋廠後，面臨台灣競爭對手西進大陸，神準在報價跟成本有很大壓力，但持續投資研發跟自有品牌，雖然規模不挺大，但仍挺過來。

蔡文河表示，神準自神腦分割時遇到金融海嘯，持續深耕台灣，研發設計製造都在台灣，證明台灣技術也有一條路可以走，新廠動工後，總投資金額約30億元，預計2022年上半年加入量產，未來隨著成長希望可以再蓋第三棟跟第四棟。

神準華亞科鄭文燦
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