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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

歷經三個小時會議 勞資代表對罷工預告期仍無共識

2019-07-29 18:12經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

勞動部今（29）日邀請民用航空運輸業勞雇團體、消費者保護機關暨團體，以及相關利益...
勞動部今（29）日邀請民用航空運輸業勞雇團體、消費者保護機關暨團體，以及相關利益團體與目的事業主管機關等超過40個團體及機關代表，召開「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」。圖／本報資料照片
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航空業訂不訂罷工預告期？勞動部今（29）日邀請民用航空運輸業勞雇團體、消費者保護機關暨團體，以及相關利益團體與目的事業主管機關等超過40個團體及機關代表，召開「民用航空運輸業爭議行為議題座談會」，會議歷經三個小時，勞資代表一人一把號，各吹各的調，仍未達成共識。

航空公司代表建議「航空業難以因應勞基法每日工時上限12小時，導致勞資雙方關係緊張」、「工會發起罷工之預告應至少7-14日」、「我國罷工規範與其他國家相比較時應考量我國經濟發展情形」、「禁止間歇性罷工行為及罷工權應有授權期間」、「民用航空業不得有『禁搭便』車條款」、「其他交通運輸業罷工行為也應受限制」，另全國性雇主團體建議「明定職業工會不得罷工」及「罷工預告期應為30天」。

消費者代表則建議，「罷工行為的發生應讓消費者選擇權（例如簽轉機票或取消行程）受到保障，且罷工可視為不可抗力讓消費者可以求償，但此議題非為勞動部可獨立處理」；旅行業者代表建議「為保障消費者權益，民航業應制定罷工預告期至少15天以上」、「特定罷工日期讓旅行業者知悉才能確保消費者權益」。

至於工會方面，航空業工會表達「不應增訂罷工預告限制工會集體行動權」、「民用航空運輸業非屬影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益之事業，不應再要求罷工預告」、「修正民用航空運輸業管理規則，明定業者應將勞資爭議相關資訊提供消費者」、「開放權利事項可罷工」。

此外，「罷工權授權期限關鍵是在雇主是否願意誠信協商及與工會簽訂團體協約」、「全面檢視勞動三法（例如工會代表性、下修工會30人及誠信協商態樣等），不應僅檢討罷工預告」、「避免消費者權益受損，旅行業者應與資方建立定型化契約」。全國性工會團體建議，「反對設置航空業罷工預告規範」、「航空業認為每日工時12小時上限不應適用於航空業，是業者心態及勞動教育不足問題」、「要求罷工預告應併同要求禁止『秋後算帳』」。

勞動部指出，會議過程中，工會代表要求政府單位應秉持中立立場，不應該發言，勞動部在經徵詢各政府單位同意後，各政府單位的書面意見將併同呈現於會議紀錄中。

勞動部表示，為完整蒐集各界意見，在座談會召開之前，已請各出席團體及機關提供民用航空運輸業爭議行為相關議題的書面建言，並彙集成冊後於座談會現場發送，讓與會代表可以更清楚各自主張及建議。

勞動部表示，今日出席各界代表對於罷工預告等爭議行為議題提出相當多建議及看法，確實因各自出發點或考慮角度不同，目前仍意見分歧，但勞動部持續構建各種溝通平台，透過理性與平和方式，具體陳述各自對於罷工事件過程中所有遭遇的情況與看法，讓重大議題的討論及研訂過程更為透明與完善。

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