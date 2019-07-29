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小國的職業運動發展：紐西蘭給台籃職業化的一課

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

批政黨惡鬥 工總：王文淵當總統才有救

2019-07-29 16:10經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

工業總會今(29)日發布2019年工業總會白皮書，向政府提出221項建議，對於明年總統大選日程接近，工總不針對特定候選人評論，只建議少點政治、多拚點經濟，工總監事會召集人潘俊榮開玩笑建議，應該由理事長王文淵當總統，才能讓台灣真正發大財。

王文淵總統大選
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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