台電為用電大戶把脈 這些學校省下3萬元電費

2019-07-29 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



「台電節能診斷中心」即日起將提供臨櫃、電話諮詢服務，並有專人走訪用戶用電場所，以專業的能源量測儀器檢測設備用電效率。圖／台電提供 分享 facebook 酷暑難耐，全國用電量屢破新高，為了推動節電成效，台電將深入工廠、學校，替這些用電大戶把脈，檢測主要耗電設備的用電效率，並且提供診斷報告，也有學校經由台電調整契約容量，今年6、7月節省超過3萬元電費。

為了讓民眾方便查詢節電妙方，台電已經建置「用電健檢中心」網站，為家庭、小商店及製造業提供用電管理資訊，如今更進一步在台北西區營業處、台中區營業處及高雄區營業處，成立北、中、南「節能診斷中心」，並於今（29）日舉行揭牌典禮。

台電指出，「節能診斷中心」先以服務超過100瓩以上的中型能源用戶為前期目標，提供免費用電診斷分析，對症下藥建議節電改善措施，協助提高能源使用效率，進而減少用電與電費，未來將逐步擴大服務範圍，為民眾用電健康把關。

台電說明，今年初啟動「能源診斷服務計畫」以來，已經挑選具電機、電子、機械等背景員工460人次受訓，並舉辦一系列培訓課程，聘請具有業界實務經驗的外部專家講授節能知識，專門教授同仁導入空調、電力系統等節能技術，並以能源績效檢測儀器操作，另外，更從中遴選出60位同仁擔任首批節能診斷員，提供專業「節電診療」，只要是經常契約容量介於500~800瓩的用戶，可向所在地的台電服務據點洽詢。

除了工商用戶，針對近來許多學校新裝設冷氣而增加用電需求，台電也持續和各縣市教育局處及校方保持聯繫，定期分享用電管理和提供諮詢，更協助「診斷」最適契約容量，減輕學校電費負擔。

台電檢視去年全台學校用電情形，發現有195間學校的契約容量並「不合身」，若這些學校向台電申請改採最適契約容量，全年電費支出預估可減少1萬元以上，例如台北市的龍安國小、古亭國小等，經由台電協助調整契約容量，今年6、7月節省的電費就超過3萬元。

台電也說，近二年有約50件超約用電而造成停電，尤其炎炎夏日，多所學校舉辦頒獎、畢業典禮或空調使用增加，導致用電飆升，不只讓電費增高，更可能影響用電。

台電提醒，學校如果有短期性額外用電需求，可以向台電申請「臨時電」，暫時提高契約容量，台電已經簡化申請程序，最快隔天即可送電。