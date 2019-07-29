七成居民支持亞泥 亞泥工會批環保團體汙名化

2019-07-29 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



亞泥企業工會呼喊口號「保障工作權、政府依法上訴」。記者王思慧／攝影 分享 facebook 台北高等行政法院本月11日判決，撤銷經濟部核准亞泥公司新城礦區的礦業權展限案「原處分」。今日亞泥企業工會表示，經過訪查問卷當地玻士岸部落，共537戶中有380戶連署支持亞泥繼續挖礦，連署總人數達832人，約有七成部落族人支持。工會理事長黃士銘表示，許多員工都擔憂若關廠會失業，嚴正抗議環保團體汙名化亞泥。

亞泥工會表示，工會代表與花蓮廠員工，於7月20日至7月22日，在玻士岸部落挨家挨戶進行連署，根據統計，玻士岸部落原住民總戶數為537戶，短短三天時間，就獲得380戶、共832人連署支持亞泥與部落一起永續發展，比例高達70.8％；而反對的戶數有43戶，佔8％，剩下21.2％拜訪未遇見。

黃士銘說，亞泥曾做過很多事，包括回饋鄉里、捐助弱勢團體，都默默在做，只是沒有給外面的人知道，環保團體卻污名化亞泥，必須嚴正抗議；身為亞泥花蓮廠基層員工，收到許多員工擔憂，煩惱關廠後該怎麼辦，花蓮廠直接及間接員工有1千個家庭，上中下游有3萬人，「這些人該何去何從？」他更呼籲總統蔡英文，說過「勞工是心裡最軟一塊」，請說到做到，亞泥依法申請，政府依法核准，更要依法行政保障亞泥員工工作權。

部落員工代表許冠傑跟詹志鵬也挺身而出捍衛工作權，擔心工作權益和家庭生計受到衝擊，他們都說，環保團體跟自救會不能代表所有部落族人，希望外界聽到部落真正多數族人的聲音，少數人意見不該被無限放大，同時要求環團，不要介入部落自主，「部落的事情讓部落自己決定」。