美中貿易戰轉單效應！經濟部：電子產品銷美大增9成

2019-07-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊全球產業，不過也帶來轉單效應，經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況指出，「電腦電子及光學業」是中國大陸受美中貿易戰衝擊最大的產業，301清單中部分產品改向台灣購買，因此今年上半年「電腦電子及光學業」對我對美出口大增9成。

統計處還說，除「電腦電子及光學業」外，加上「電力設備及配備業」及「機械設備業」等3大行業，今年上半年對美國出口成長貢獻度達9成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。不過，全球供應鏈重組，我國今年上半年出口仍年減3.4％，小於日本3.8%、南韓7.2%、新加坡9.5%。

統計處指出，「電腦電子及光學業」是中國大陸受美中貿易戰影響最大的產業，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，2018年下半年起，國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5％，其中網通設備接自美國訂單增加，致年增45.8％，伺服器因產線移回台灣，致年增4倍；整體來看，屬301清單產品者，對美出口增90.1%，增26.7億美元，對美出口成長貢獻度達8成2。

「電力設備及配備業」及「機械設備業」是中國大陸受影響第二及第三大產業，不過統計處指出，我國內生產受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減10.5%及13.2%；對美出口且屬301清單產品者，則分別成長16.2%及8.9%，其中不乏轉單產品。

美對中301措施，統計處分析，美對中提高關稅商品高達6842項，2018年進口額2577億美元；其中以電腦電子及光學業占25.7%最多、電力設備及配備業占13.2%次之、機械設備業占10.0%，三者合占48.9%，顯示中國大陸此三大行業受到衝擊較大。