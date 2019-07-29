親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

美中貿易戰轉單效應！經濟部：電子產品銷美大增9成

2019-07-29 14:50聯合報 記者張語羚╱即時報導

美中貿易戰衝擊全球產業，不過也帶來轉單效應，經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況指出，「電腦電子及光學業」是中國大陸受美中貿易戰衝擊最大的產業，301清單中部分產品改向台灣購買，因此今年上半年「電腦電子及光學業」對我對美出口大增9成。

統計處還說，除「電腦電子及光學業」外，加上「電力設備及配備業」及「機械設備業」等3大行業，今年上半年對美國出口成長貢獻度達9成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。不過，全球供應鏈重組，我國今年上半年出口仍年減3.4％，小於日本3.8%、南韓7.2%、新加坡9.5%。

統計處指出，「電腦電子及光學業」是中國大陸受美中貿易戰影響最大的產業，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，2018年下半年起，國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5％，其中網通設備接自美國訂單增加，致年增45.8％，伺服器因產線移回台灣，致年增4倍；整體來看，屬301清單產品者，對美出口增90.1%，增26.7億美元，對美出口成長貢獻度達8成2。

「電力設備及配備業」及「機械設備業」是中國大陸受影響第二及第三大產業，不過統計處指出，我國內生產受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減10.5%及13.2%；對美出口且屬301清單產品者，則分別成長16.2%及8.9%，其中不乏轉單產品。

美對中301措施，統計處分析，美對中提高關稅商品高達6842項，2018年進口額2577億美元；其中以電腦電子及光學業占25.7%最多、電力設備及配備業占13.2%次之、機械設備業占10.0%，三者合占48.9%，顯示中國大陸此三大行業受到衝擊較大。

而受美中貿易戰刺激回台的台商，截至今年7月4日，已有84家廠商通過資格審查，總投資金額超過4346億元，其中以電子零組件業投資1578億元最多，占總投資之36.3%，電腦電子產品及光學製品業次之，占22.0%，電力設備及配備業、機械設備業分居第3及第4，與中國大陸受301清單影響行業相仿。

經濟部表示，美中貿易衝突升溫，台商將生產線移回台灣，對於電腦電子產品及光學製品業...
經濟部表示，美中貿易衝突升溫，台商將生產線移回台灣，對於電腦電子產品及光學製品業生產有很大挹注效果。 圖／聯合報系資料照片
分享

貿易戰

相關新聞

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:15

工總白皮書憂缺電 籲核電應備而不用

2019-07-29 14:56

七成居民支持亞泥 亞泥工會批環保團體汙名化

2019-07-29 15:42

勞團：預告期傷勞工集體行動權

2019-07-29 14:38

罷工預告期 旅遊業遊說綠委：至少15天

2019-07-29 14:38

消費者信心指數疲弱 家庭經濟信心新高

2019-07-29 14:38

國發會：解決企業問題 接受度7成4創新高

2019-07-29 14:38

當心「農保黃牛」騙術 詐領農保給付會罰錢

2019-07-29 14:35

工總發表白皮書 憂兩岸緊張、5缺未改善

2019-07-29 14:33

領完身障給付 老農津貼會被取消嗎？

2019-07-29 14:31

國發會助排解問題 企業接受度逾7成創12年新高

2019-07-29 12:55

專家：美降息腳步近 人民幣或將走出橫盤

2019-07-29 12:49

訂罷工預告期？勞團：別看影就開槍

2019-07-29 12:49

工總發表「2019白皮書」 國發會將綜整相關部會回應

2019-07-29 12:40

工總2019白皮書 聚焦貿易戰風險

2019-07-29 12:34

旅遊業遊說綠委促罷工預告修法 希望預告期15 天

2019-07-29 12:34

工總對政府提出十二大建言「對電力穩定供應仍感憂慮」

2019-07-29 12:21

國發會：解決企業問題 接受度7成4創新高

2019-07-29 12:00

2019年工總白皮書 五缺六失未改善、核電應備而不用

2019-07-29 11:58

工總白皮書大讚國發會 企業接受度創歷史新高

2019-07-29 11:56

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53

潘俊榮推王文淵選總統　王説潘在捉弄人

2019-07-29 11:53

工總理事長王文淵被拱選總統 他笑呵呵這麼說...

2019-07-29 11:49

美中貿易戰下 王文淵：產業盼的是國內良好的投資環境

2019-07-29 11:32

違反空污法最高可罰2,000萬元 還會追繳不法利得

2019-07-29 11:23

工總發表白皮書 提211項建言

2019-07-29 11:00

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

貿易戰轉單 台電子產品對美出口增9成

2019-07-29 10:43

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

本周指標／美下半年成長可能趨緩

2019-07-28 23:43

財經觀點／前進越南 要有資金、技術與耐心

2019-07-28 23:35

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

業界：8月盤價鐵定回升

2019-07-28 23:30

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30
看更多

熱門文章

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

鴻海組裝新iPhone 招工不斷

2019-07-29 00:31

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

長照機構報稅 要看服務性質

2019-07-28 23:42

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

7奈米訂單暴衝 台積一路看旺到Q4

2019-07-28 23:34

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

李開復預言人工智慧將改變人類歷史 五年後全面普及

2019-07-29 09:13

台積電唱旺5G 大摩三點質疑

2019-07-29 12:58

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

折疊裝置毛利率高 軸承廠受惠

2019-07-29 00:39

企業生日快樂／楠梓電獲利方程式大翻新

2019-07-29 00:59

網紅深入鴻海深圳廠 生活體驗給滿分

2019-07-29 00:30

三星、華為折疊機 9月PK

2019-07-29 00:39

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53

太陽能廠續轉型 碩禾茂迪聯袂漲停

2019-07-29 11:25

網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

新聞中的法律／讓員工在家工作…兩個注意

2019-07-28 23:42

企業生日快樂／楠梓電技術研發 鎖定醫療、工業

2019-07-29 00:55

IC設計法說會旺季 聚焦聯發科毛利率、5G數據機晶片

2019-07-29 11:25

外資看台積電存兩疑慮 重申中立評等

2019-07-29 12:51

行動基因檢測 打進保險市場

2019-07-28 23:08

李玉鼎專訪／金車跨界出擊 瞄準餐飲財

2019-07-28 23:28

產業新鮮事／生技中心攻ADC藥物

2019-07-28 23:08

現在還能投資黃金嗎？看外銀和台銀怎麼說

2019-07-29 13:55

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

保瑞帕金森氏症藥取證 營收添新動能

2019-07-29 09:19

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

專家觀點／基因療法掀起藥業大變革

2019-07-28 23:08

國泰航空集團台灣區總經理 徐谷昀接任

2019-07-29 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top