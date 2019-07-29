專家：美降息腳步近 人民幣或將走出橫盤

2019-07-29 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋29日發表人民幣市場周評指出，為因應全球貿易緊張局勢及疲弱的通膨數據，各大央行都將啟動新一輪的寬鬆貨幣政策；對比美國降息循環即將啟動，人行行長易綱最新則表態大陸當前利率仍維持在合適水平。總體環境顯示一旦美國降息，在中美利差持續擴大的影響下，預期將對人民幣匯率形成一定支撐，甚至有機會轉強走升。

施力瑋表示，上周多數歐系貨幣表現不佳，故即使美國經濟數據表現好壞參半，美元指數仍維持強勁漲勢，也限制了人民幣升值的空間。而隨後公布的美國第2季GDP（國內生產毛額）優於預期，雖促使市場下調月底降息兩碼的預估，但人民幣匯率並未產生過度反應，僅微幅下挫不到百點，周線升值幅度收斂。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約6點，收在6.8808元兌1美元，升值幅度0.01%；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約30點，收在6.8792元，升值幅度0.04%。

本周尚有許多重要事件，包括周二（30日）中美貿易磋商將於上海舉行會談、周三（31日）緊接著是美國聯準會宣布利率決議。除此之外，美中雙方本周也將陸續公布一系列製造業、失業率等重要經濟數據。

公開市場操作方面，為了對沖到期的MLF（中期借貸便利）人民幣5,020億元，人行上周分別承做TMLF(定向中期借貸便利)2,977億元和MLF 2,000億元，合計4,977億元，大致與到期金額相當。

不過由於TMLF利率較MLF低15個基點，本次以TMLF來置換部分到期MLF可有效降低銀行間的中長期融資成本。其他操作方面僅於周一開展逆回購500億元，上周累計淨回籠金額達到4,143億元。

另外，人行行長易綱上周也表示，大陸通膨尚稱溫和，當前利率水平合適，顯示人行對現行市場流動性總量態度仍偏中性看待。而境內貨幣市場方面，在稅期過後銀行間資金面明顯轉鬆，一個月內以下的回購利率均有所回落；儘管錦州銀行事件一度引發市場關注，但在監管介入後估計後續影響有限，預計本周市場流動性將持續轉好，跨月資金供給無虞。