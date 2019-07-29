親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

工總發表「2019白皮書」 國發會將綜整相關部會回應

2019-07-29 12:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對工業總會今（29）日發表的「2019年工總白皮書」，國發會表示，今起將逐項綜整相關部會回應，而工商企業最擔心的美中貿易爭端部分，目前台商分散布局及回台投資的趨勢，政府已積極掌握此一契機，推動相關方案，以嘉惠優質台商，促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

此外，國發會也表示，工總今年全部政策建言共計211項，將透過白皮書議題處理機制，逐項進行檢視，並持續積極扮演跨部會溝通協調的平台角色，與相關部會持開放與接地氣的態度，以協助企業排除營運障礙，提升經濟成長動能。

國發會表示，工總也相當肯定政府對工總歷年白皮書建言的重視，今日在「2019年工總白皮書」發布會中也感謝國發會陳美伶主委親自主持會議，使27項多年未能解決的問題迎刃而解。

同時，國發會也指出，根據工總調查，企業界對政府回復問題的可接受度今年高達74.46%，突破11年來維持60%左右的比例。

此外，針對今日工總所提12項策略性建議，包括：能源、租稅、人工智慧、環評、長照與育嬰、加入區域經濟組織及兩岸關係等議題，涉及層面廣泛，也屬於工總持續關注提出的議題，國發會表示，今起將逐項綜整相關部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求企業對各項政策議題的最大共識，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。

國發會台商

相關新聞

專家：美降息腳步近 人民幣或將走出橫盤

2019-07-29 12:49

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53

國發會助排解問題 企業接受度逾7成創12年新高

2019-07-29 12:55

訂罷工預告期？勞團：別看影就開槍

2019-07-29 12:49

工總2019白皮書 聚焦貿易戰風險

2019-07-29 12:34

旅遊業遊說綠委促罷工預告修法 希望預告期15 天

2019-07-29 12:34

工總對政府提出十二大建言「對電力穩定供應仍感憂慮」

2019-07-29 12:21

國發會：解決企業問題 接受度7成4創新高

2019-07-29 12:00

2019年工總白皮書 五缺六失未改善、核電應備而不用

2019-07-29 11:58

工總白皮書大讚國發會 企業接受度創歷史新高

2019-07-29 11:56

潘俊榮推王文淵選總統　王説潘在捉弄人

2019-07-29 11:53

工總理事長王文淵被拱選總統 他笑呵呵這麼說...

2019-07-29 11:49

美中貿易戰下 王文淵：產業盼的是國內良好的投資環境

2019-07-29 11:32

違反空污法最高可罰2,000萬元 還會追繳不法利得

2019-07-29 11:23

工總發表白皮書 提211項建言

2019-07-29 11:00

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

貿易戰轉單 台電子產品對美出口增9成

2019-07-29 10:43

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

本周指標／美下半年成長可能趨緩

2019-07-28 23:43

財經觀點／前進越南 要有資金、技術與耐心

2019-07-28 23:35

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

業界：8月盤價鐵定回升

2019-07-28 23:30

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

對環評新委員的兩大期待

2019-07-28 23:28

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

鴻海組裝新iPhone 招工不斷

2019-07-29 00:31

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

長照機構報稅 要看服務性質

2019-07-28 23:42

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

7奈米訂單暴衝 台積一路看旺到Q4

2019-07-28 23:34

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

折疊裝置毛利率高 軸承廠受惠

2019-07-29 00:39

李開復預言人工智慧將改變人類歷史 五年後全面普及

2019-07-29 09:13

企業生日快樂／楠梓電獲利方程式大翻新

2019-07-29 00:59

網紅深入鴻海深圳廠 生活體驗給滿分

2019-07-29 00:30

三星、華為折疊機 9月PK

2019-07-29 00:39

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

台積電唱旺5G 大摩三點質疑

2019-07-29 12:58

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53

太陽能廠續轉型 碩禾茂迪聯袂漲停

2019-07-29 11:25

企業生日快樂／楠梓電技術研發 鎖定醫療、工業

2019-07-29 00:55

新聞中的法律／讓員工在家工作…兩個注意

2019-07-28 23:42

郭台銘兌現7月承諾 永齡健康基金會前進桃園義診

2019-07-28 15:32

行動基因檢測 打進保險市場

2019-07-28 23:08

IC設計法說會旺季 聚焦聯發科毛利率、5G數據機晶片

2019-07-29 11:25

李玉鼎專訪／金車跨界出擊 瞄準餐飲財

2019-07-28 23:28

產業新鮮事／生技中心攻ADC藥物

2019-07-28 23:08

保瑞帕金森氏症藥取證 營收添新動能

2019-07-29 09:19

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17

專家觀點／基因療法掀起藥業大變革

2019-07-28 23:08

業界：8月盤價鐵定回升

2019-07-28 23:30

工總發表白皮書 提211項建言

2019-07-29 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top