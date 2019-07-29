工總發表「2019白皮書」 國發會將綜整相關部會回應

2019-07-29 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對工業總會今（29）日發表的「2019年工總白皮書」，國發會表示，今起將逐項綜整相關部會回應，而工商企業最擔心的美中貿易爭端部分，目前台商分散布局及回台投資的趨勢，政府已積極掌握此一契機，推動相關方案，以嘉惠優質台商，促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

此外，國發會也表示，工總今年全部政策建言共計211項，將透過白皮書議題處理機制，逐項進行檢視，並持續積極扮演跨部會溝通協調的平台角色，與相關部會持開放與接地氣的態度，以協助企業排除營運障礙，提升經濟成長動能。

國發會表示，工總也相當肯定政府對工總歷年白皮書建言的重視，今日在「2019年工總白皮書」發布會中也感謝國發會陳美伶主委親自主持會議，使27項多年未能解決的問題迎刃而解。

同時，國發會也指出，根據工總調查，企業界對政府回復問題的可接受度今年高達74.46%，突破11年來維持60%左右的比例。

此外，針對今日工總所提12項策略性建議，包括：能源、租稅、人工智慧、環評、長照與育嬰、加入區域經濟組織及兩岸關係等議題，涉及層面廣泛，也屬於工總持續關注提出的議題，國發會表示，今起將逐項綜整相關部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求企業對各項政策議題的最大共識，共同促進台灣經濟成長與企業永續發展。