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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

工總2019白皮書 聚焦貿易戰風險

2019-07-29 12:34經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

工總今天發表「2019工總白皮書」，今年聚焦在美中貿易戰下，政府如何協助產業應戰，共計提出211項政策建言。工總指出，近年台灣經濟成長率都不到3%，今年受美中貿易戰影響可能進一步下修，政府必須要有更大的「承擔」，積極改善五缺、六失，輔導廠商調整既有的供應鏈模式，才能在烽火連天中險中求勝。

工總總結12項政策建言。首先，政府應全面盤點與解決產業長期面臨的問題與困境。工總表示，美中貿易衝突帶來的影響，不僅是台商回流，更牽動全球產業鏈的挪移，及台灣產業的海外佈局。對內應儘速改善國內五缺及勞資、長照與及環保等問題；對外應積極改善兩岸關係，爭取參加區域經濟組織，使台商在海外能享有公平的競爭機會。

其次，因應國際新情勢，協助台商調整投資及營運布局。工總稱，面對大陸投資環境變化，包括勞動力成本上升等，且美中貿易戰方興未艾，台商在大陸經營日趨困難，政府必須積極輔導台商轉移及轉型升級。

同時，工總呼籲政府對外應積極爭取加入CPTPP、RCEP，與主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定（FTA），並讓兩岸關係應維持良性溝通及雙贏。工總指出，台灣FTA覆蓋率僅9%，遠低於日本、南韓及新加坡，出口承擔較高的關稅及較繁複程序，處於不公平貿易競爭的地位；而兩岸經貿關係緊密，兩岸必須以對話取代對抗，創造互信與合作關係。

另外，工總多年連續點名能源議題，呼籲政府客觀檢討能源新政策。工總直言，按目前政策規劃，產業對未來電力供應仍感疑慮。美中貿易戰帶動大量台商回流，未來電力需求勢必隨之增加。因此，政府根據用電需求及綠電建設進度，在確保供電、碳排放減量目標的前提下，調整各能源發電配比，並確保北部區域供電穩定。

台商貿易戰兩岸關係

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