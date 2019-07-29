工總對政府提出十二大建言「對電力穩定供應仍感憂慮」

2019-07-29 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



工總今天發表建言白皮書，對政府提出12項建言，特別強調能源政策。白皮書中表示，政府雖保證「2025年前維持備用容量率15%、備轉容量率10%」，但隨著台商回流，產業界對未來電力穩定供應感到憂慮；另也提及中美貿易戰與兩岸關係，今年也特別談到台灣產業AI化將面臨的四大挑戰。

工總指出，過去一年多來，美中貿易衝突已為全球及台灣經濟帶來極大衝擊，尤其在美中台三邊關係中，中國大陸一直是台灣最重要的生產製造基地，多數產品皆以美國為市場，此一供應鏈模式，將因美中長期對抗而被打亂。近年來台灣經濟成長率都不到3%，今年受美中貿易影響甚至可能進一步下修。政府必須要有更大的「承擔」，積極改善五缺、六失，輔導廠商調整既有的供應鏈模式，所以今年工總白皮書提出十二項策略性建議︰

一、全面盤點與解決產業長期面臨的問題與困境

政府應就美中貿易衝突及科技對抗對台灣產業的衝擊，進行客觀、全面的調查，面對台灣投資環境，政府應儘速有效解決國內五缺及勞資、長照與環保等問題；對外應積極改善兩岸關係、爭取參與區域經濟組織，使台商在海外能享有公平的競爭機會。

二、因應國際新情勢，協助台商調整投資及營運布局

近年來大陸除勞動成本快速上升、各項社會保險稅費開徵、查稅力度強化，以及環保要求日益嚴格之外，台商也面臨大陸本土企業激烈的競爭，導致台商在大陸經營日趨困難。在美中貿易戰之際，政府必須積極輔導台商轉移或轉型升級。

三、務實檢討新南向做法

政府應就新南向政策進行滾動式檢討，並加速推動我國與新南向國家簽訂經貿協定，促進雙邊貨品、服務流動及排除貿易障礙，讓新南向政策有效帶動我國進出口貿易。

四、建構「AI」之學習與運用人才

目前全球AI的運算主機，有八成來自台灣，若再加上台灣的半導體實力，台灣有絕佳機會站在AI時代的制高點。但台灣目前產業AI化的挑戰有四，包括缺乏實戰人才、資料基礎建設不足、不容易找對問題、產業之間存有鴻溝。

五、客觀檢討國家能源新政策

雖然「以核養綠」公投通過，但政府依然拍板核電不延役、核四不重啟，雖然政府保證「2025年前維持備用容量率15%、備轉容量率10%」。然而產業界對未來電力穩定供應仍感憂慮。尤其美中貿易爭端導致大量台商回流，未來電力需求勢必隨之增加。因此，政府應根據用電需求及綠電建設進度，在維持供電穩定、及碳排放減量目標，調整各種能源發電的配比。

六、將超額稅收用於擴增租稅優惠項目

近年來政府稅入優於預期，2014年到2018年中央政府稅入超收逾3652億元，政府若將其運用於鼓勵民間投資，擴大租稅優惠項目上，長期而言，不但可以促進經濟成長與就業，也可以增加各種賦稅收入。

七、檢討環境影響評估法修正草案適切性

環保署提出的環評法修正草案，除「允許任意第三人對環評審查結論或變更許可提起行政救濟」，以及「明定經訴願決定或判決撤銷確定者，其開發行為之許可或變更許可即失其效力」，更「賦予主管機關於審查時發現『開發行為對環境有重大不利影響』時，得變更或廢止原審查結論」。如依草案規定，恐使原審查結論動輒遭到變更或廢止，不僅將使開發單位的營運產生極大不確定性，更嚴重影響產業投資意願，所以政府必須檢討環境影響評估法修正草案的適切性。

八、建請修改財政收支劃分法

由於「財政收支劃分法」稅收分配不均，業者繳納的稅款幾乎全歸中央，地方分配的比例較低。而業者投資所帶來的如交通、環保、廢棄物處理，則仰賴地方處理，致地方政府對業者投資心生抗拒，動輒要求巨額回饋，使業者投資計畫受阻，或增加投資營運成本，財政部應加速修改財政收支劃分法，提高地方政府的核配比例，提升地方政府招商意願。

九、政府應協助中小企業解決傳承問題或妥善退場

我國中小企業多為傳統產業，面臨嚴重的二代接班問題。若企業因無法順利接班而歇業，恐導致專業技術流失及員工失業，甚至產生「斷鏈」危機，政府應針對無人接班的企業，建立媒合管道或設立企業傳承諮詢窗口，對無轉型升級能力或下一代已無意願接班者，應協助妥善退場。

十、建立完善的長照與育嬰政策

少子化不僅造成國家生產力衰退，更已成為國安問題。所以政府有必要提出有效的人口對策，規畫完善的長照及育嬰政策，以解決國內少子化、高齡化問題，讓年輕人都能安心工作、結婚生子，提升台灣的競爭力。

十一、政府積極爭取加入CPTPP、RCEP

台灣年出口金額高達3300億美元，占GDP比重高達6成以上，但簽訂自由貿易協定（FTA）國家卻只有九個國家，也就是FTA覆蓋率只有9.7%，遠不如日本23%、韓國64%，以及新加坡的77%。使台灣出口必須承擔較高的關稅，或比較繁複的通關程序，在國際上處於不公平貿易競爭的地位。因此，政府應積極爭取加入CPTPP、RCEP，並與主要貿易夥伴洽簽FTA，消除台灣產業在全球貿易所遭受不平等待遇。

十二、兩岸應維持良性溝通、創造雙贏

兩岸經貿關係密不可分，雙方合則互蒙其利、分則雙受其害，因此兩岸必須以對話取代對抗，以創造互信與合作空間，降低兩岸的緊張與敵對。