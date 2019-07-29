2019年工總白皮書 五缺六失未改善、核電應備而不用

2019-07-29 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



工總今（29）日發布「2019年工總白皮書」，工總秘書長蔡練生指出，2015年工總就已提出台灣正面臨五缺六失的困境，使台灣整體投資環境急速走向崩壞，但如今五缺六失仍沒有改善，兩岸關係更加緊張，國際關係更加孤立，面對美中紛爭前途未卜，更令國人感到憂心。

蔡練生進一步指出，美中爭端不只是貿易戰，更是科技戰，因為它牽涉到產業鏈重組。尤其在美中台三邊關係中，中國大陸一直是台灣最重要的生產製造基地，多數產品皆以美國為市場，此一供應鏈模式，將因美中長期對抗而被打亂。

此外，針對8月14日即將召開的基本工資審議委員會，工總常務理事何語今表示，工總預計8月10日邀集其他工商團體召開協調會議後，才能確認今年工商團體對基本工資調整的情形。

工總評估，目前正是台商考慮重新布局全球的時刻，政府必須掌握此一契機，做好相關配套措施，除了積極吸引台商回流外，政府也應能夠進一步依據不同產業的需求，提出不同的解決方案。

同時，工總今年又再次提醒，美中貿易爭端導致大量台商回流，未來電力需求勢必隨之增加。因此，政府應根據用電需求及綠電建設進度，在維持供電穩定、及碳排放減量目標，調整各種能源發電的配比。並確保北部區域供電穩定，以消除產業界對電力供應的疑慮。同時，工總也再度表態「核電應備而不用，以確保供電的穩定」。

另，工總今日也指出台灣年出口金額高達3300億美元，占GDP比重高達六成以上，但簽訂自由貿易協定（FTA）國家卻只有九個國家，也就是FTA覆蓋率只有9.7%，遠不如日本23%、韓國64%，以及新加坡的77%，使台灣出口必需承擔較高的關稅。

因此，政府應積極爭取加入CPTPP和RCEP。並與主要貿易夥伴洽簽FTA，以消除台灣產業在全球貿易所遭受不平等待遇。

此外，工總今日也提出協助台灣130萬家中小企業AI化，亦是政府迫切需要面對的問題。但，台灣目前產業AI化的挑戰有四，包括：缺乏實戰人才、資料基礎建設不足、不容易找對問題，以及產業之間存有鴻溝等。

「2019年工總白皮書」今年共向政府提出97個議題、211項政策建言，分為產業政策、能源政策、環境及安全衛生政策、賦稅暨金融政策、勞資關係暨人力資源、國際貿易、兩岸政策、智慧財產權及青年政策九個單元。