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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

潘俊榮推王文淵選總統　王説潘在捉弄人

2019-07-29 11:53聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

工總上午舉行「2019年工總白皮書」發表記者會，監事會召集人潘俊榮對於給「未來總統」的建言指出，不論是那一人當選總統都會給建言，如果王文淵理事長選總統也會給建言，並指選王文淵才會「發大財」，他是一位「務實」的領導人。此言引起在場的副理事長苗豐強開懷大笑，王文淵則説潘俊榮在捉弄人，大家不要在意。

潘俊榮(右)說如果王文淵理事長選總統也會給建言，並指選王文淵才會「發大財」他是一...
潘俊榮(右)說如果王文淵理事長選總統也會給建言，並指選王文淵才會「發大財」他是一位「務實」的領導人。一旁的副理事長苗豐強(左)開懷大笑，王文淵(中)則説潘俊榮在捉弄人，大家不要在意。記者黃義書／攝影
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潘俊榮說如果工總理事長王文淵（圖）選總統也會給建言，並指選王文淵才會「發大財」。...
潘俊榮說如果工總理事長王文淵（圖）選總統也會給建言，並指選王文淵才會「發大財」。記者黃義書／攝影
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王文淵

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