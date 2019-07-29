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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

畢業求職旺季來臨，具備哪些特質的新鮮人最能獲得企業青睞？職場新兵又有哪些需要改進之處？根據勞動部勞動力發展署台灣就業通「2019職場新兵體檢大調查」，受訪企業認為新鮮人最需改進的項目是「有問題不主動反應」，其次則為「抗壓性低」。

勞動部針對1,116家企業調查，高達60.57%受訪企業認為，相較於資深員工，新鮮人「對新事物接受度高」，而「對新興科技、網路資訊的掌握度較高」（49.64%）次之，顯示在企業的眼中，網路世代新鮮人最大的優點在於學習快速、敢多方嘗試，因此常有豐富的想像力及創新能力。

但另一方面，超過半數（50.17%）受訪企業給新鮮人軟實力「5分以下」的不合格成績，認為最需加強的地方以「有問題不主動反應」（57.83%）占比最高，其次為「抗壓性低」（55.71%）。

企業建議，新鮮人若要快速適應職場，最好的方式依序是「不要怕向前輩請教，多問多聽多學」、「多觀察身邊的人怎麼做，以了解公司文化」，認為新鮮人必須建立「主動」的價值觀，多向前輩請益，工作成長才會愈大。

而在職場硬實力方面，將近六成企業肯定新鮮人的硬實力，但也有四成認為新鮮人硬實力還需提升，原因以「缺乏工作所需的專業技能」占比最高，其次為「做事方法不對，弄錯優先順序」，顯示新鮮人因缺乏工作經驗，專業技能相對不足。

至於多長的工作經歷才獲認可？41.94%受訪企業認為至少需要「1年」，且公司規模愈大，認為年資應在「1年以上」的比例愈高，代表大企業愈趨重視新鮮人在職場的穩定度與忠誠度，如果工作換得太快、太多，將有「抗壓性太差」的印象，而且每份工作都得從頭學起，不利於專業累積，所以除非確定是沒有興趣的領域，否則建議新鮮人一份工作最好能夠任職1年以上。

根據勞動部勞動力發展署台灣就業通「2019職場新兵體檢大調查」，受訪企業認為新鮮...
根據勞動部勞動力發展署台灣就業通「2019職場新兵體檢大調查」，受訪企業認為新鮮人最需改進的項目是「有問題不主動反應」，其次則為「抗壓性低」。圖片來源／ingimage
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職場勞動部

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