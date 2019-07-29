美中貿易戰下 王文淵：產業盼的是國內良好的投資環境

2019-07-29 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



工總今天（29日）發表對政府政策建言白皮書，工總理事長、台塑集團總裁王文淵一開頭就說，中美貿易戰對台灣產業衝擊相當大，產業不需要政府多大獎勵，而是希望政府營造一個良好投資環境，讓產業根留台灣。

王文淵說，中美貿易戰從2018年下半年升溫，目前已經對全球貿易、投資、股匯市帶來嚴重衝擊，不僅使全球經濟處在高度不確定性及下修的風險中，對全球產業供應鍊也產生影響。去年台灣對大陸及香港出口約佔41%，對美國約佔12%，合計出口比重超過50%以上，由於台灣和全球這前兩大經濟體，經貿關係非常密切，所以美中貿易戰對台灣產業衝擊非常大。

王文淵指出，除了美中關係緊張之外，最近日韓也在貿易戰，印度和美國也有貿易衝突。為了因應變化不定的國際經濟情勢，產業必須要與時俱進，力求轉型及升級，包括產業升級及AI的運用，才能持續強化國際競爭力。