美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中兩強相爭，迄今仍未退讓，雙方談判代表將於本周會面，協商成果備受矚目。隨著貿易戰開打，全球產業鏈大洗牌，對於台灣而言，除了喊得震天價響的台商回流議題，業者接單也是幾家歡樂幾家愁。

經濟部指出，2018年中國大陸是美國第三大出口市場，僅次於加拿大和墨西哥，同時也是美國第一大進口來源國。但今年1-5月美國對中國大陸出口、進口及貿易逆差均較去年同期下滑。

此外，美國對中國出口占比已從去年1-5月的7.8%，降至今年1-5月的6.3%，美國從中國進口占比也由20.1%下降至17.5%。

美國對中國提高關稅商品高達6,842項，去年進口額2,577億美元；上述進口金額按中行業分，以電腦電子及光學業占25.7%最多、電力設備及配備業占13.2%次之、機械設備業占10%，三者合占48.9%，顯示中國這三大行業所受衝擊較大。

至於對我國生產及出口影響為何？經濟部指出，「電腦電子及光學業」是中國受創最深，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，從2018年下半年起，台灣產值開始回升，今年上半年以美元計算產值增幅達16.5％。

其中，網通設備接自美國訂單增加，以致年增45.8％，伺服器也因產線移回台灣，年增暴增四倍；在此業別，屬301清單產品者，對美出口增加90.1%或26.7億美元，對美出口成長貢獻度達82%

「電力設備及配備業」及「機械設備業」則是中國所受影響第二、第三大產業，但台灣生產受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減少10.5%及13.2%；對美出口且屬301清單產品者，則分別成長16.2%及8.9%，其中不乏轉單產品。

根據統計，今年上半年上述三大行業在我國對美國出口成長貢獻度達九成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。

經濟部分析，受供應鍵重組影響，台、日、韓、星對美國出口額均有增加，其中我國年增17.4%，增幅明顯高於日本（3.8%）、南韓（7.2%）、新加坡（9.5%）；我國今年上半年出口雖仍年減3.4%，但減幅小於韓、日、星。