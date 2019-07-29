親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷 民眾驚慌逃竄

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中兩強相爭，迄今仍未退讓，雙方談判代表將於本周會面，協商成果備受矚目。隨著貿易戰開打，全球產業鏈大洗牌，對於台灣而言，除了喊得震天價響的台商回流議題，業者接單也是幾家歡樂幾家愁。

經濟部指出，2018年中國大陸是美國第三大出口市場，僅次於加拿大和墨西哥，同時也是美國第一大進口來源國。但今年1-5月美國對中國大陸出口、進口及貿易逆差均較去年同期下滑。

此外，美國對中國出口占比已從去年1-5月的7.8%，降至今年1-5月的6.3%，美國從中國進口占比也由20.1%下降至17.5%。

美國對中國提高關稅商品高達6,842項，去年進口額2,577億美元；上述進口金額按中行業分，以電腦電子及光學業占25.7%最多、電力設備及配備業占13.2%次之、機械設備業占10%，三者合占48.9%，顯示中國這三大行業所受衝擊較大。

至於對我國生產及出口影響為何？經濟部指出，「電腦電子及光學業」是中國受創最深，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，從2018年下半年起，台灣產值開始回升，今年上半年以美元計算產值增幅達16.5％。

其中，網通設備接自美國訂單增加，以致年增45.8％，伺服器也因產線移回台灣，年增暴增四倍；在此業別，屬301清單產品者，對美出口增加90.1%或26.7億美元，對美出口成長貢獻度達82%

「電力設備及配備業」及「機械設備業」則是中國所受影響第二、第三大產業，但台灣生產受全球景氣降溫影響，今年上半年產值分別減少10.5%及13.2%；對美出口且屬301清單產品者，則分別成長16.2%及8.9%，其中不乏轉單產品。

根據統計，今年上半年上述三大行業在我國對美國出口成長貢獻度達九成，其中又以電腦電子及光學製品受轉單效應及產線移回貢獻最大。

經濟部分析，受供應鍵重組影響，台、日、韓、星對美國出口額均有增加，其中我國年增17.4%，增幅明顯高於日本（3.8%）、南韓（7.2%）、新加坡（9.5%）；我國今年上半年出口雖仍年減3.4%，但減幅小於韓、日、星。

經濟部表示，台商回台投資方面，截至7月4日已有84家廠商通過資格審查，總投資金額超過4,346億元。按行業別觀察，以電子零組件業投資1,578億元最多，占總投資36.3%，電腦電子產品及光學製品業次之，占22.0%，電力設備及配備業、機械設備業分居第三及第四，與中國受301清單影響行業相仿，隨著這股投資、產線移回熱潮，可望挹注我國製造業生產、出口及就業，提振我國經濟成長動能。

經濟部指出，「電腦電子及光學業」是中國受創最深，也是出現產線移回及轉單效應最快速...
經濟部指出，「電腦電子及光學業」是中國受創最深，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，從2018年下半年起，台灣產值開始回升，今年上半年以美元計算產值增幅達16.5％。 圖／聯合報系資料照片
分享

經濟部

相關新聞

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

工總發表白皮書　提211項建言

2019-07-29 11:00

貿易戰轉單 台電子產品對美出口增9成

2019-07-29 10:43

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

本周指標／美下半年成長可能趨緩

2019-07-28 23:43

財經觀點／前進越南 要有資金、技術與耐心

2019-07-28 23:35

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

業界：8月盤價鐵定回升

2019-07-28 23:30

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

對環評新委員的兩大期待

2019-07-28 23:28

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

零嘴包裝為什麼跟枕頭一樣大？食品公司老董解謎

2019-07-28 11:46

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

新台幣匯價波動央行為何出手？ 因為這些廠商一致希望

2019-07-28 13:34

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

鴻海組裝新iPhone 招工不斷

2019-07-29 00:31

純網銀要來了 鯰魚效應金融版圖面臨洗牌

2019-07-28 13:43

洪進揚從零領軍群創 因「責任感湧心頭」

2019-07-28 13:14

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

純網銀開放3搶2大比拚 誰是贏家月底揭曉

2019-07-28 13:42

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

網傳電價要漲 經濟部：2019年台電不會虧損

2019-07-28 16:13

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

折疊裝置毛利率高 軸承廠受惠

2019-07-29 00:39

7奈米訂單暴衝 台積一路看旺到Q4

2019-07-28 23:34

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

李開復預言人工智慧將改變人類歷史 五年後全面普及

2019-07-29 09:13

網紅深入鴻海深圳廠 生活體驗給滿分

2019-07-29 00:30

阻升、阻貶只能做不能說 央行承認做過的只有這兩次

2019-07-28 13:01

三星、華為折疊機 9月PK

2019-07-29 00:39

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

長照機構報稅 要看服務性質

2019-07-28 23:42

企業生日快樂／楠梓電獲利方程式大翻新

2019-07-29 00:59

貿聯併、合互補 梁華哲打造全球機動部隊

2019-07-28 13:14

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

名家觀點／金融業眼界 決定共享經濟邊界

2019-07-29 01:39

純網銀為金融創新注活水 3至5年後恐衝擊來襲

2019-07-28 13:45

郭台銘兌現7月承諾 永齡健康基金會前進桃園義診

2019-07-28 15:32

企業生日快樂／楠梓電技術研發 鎖定醫療、工業

2019-07-29 00:55

新聞中的法律／讓員工在家工作…兩個注意

2019-07-28 23:42

行動基因檢測 打進保險市場

2019-07-28 23:08

李玉鼎專訪／金車跨界出擊 瞄準餐飲財

2019-07-28 23:28

傳統銀行拚數位轉型 央行指引5大明路

2019-07-28 13:46

新光投信總座陳文雄：態度對了 才有好績效

2019-07-28 13:14

陸韓不銹鋼 經部傾向續課反傾銷稅

2019-07-28 23:34

環委月底畢業 燙手三案未解

2019-07-28 23:33

保瑞帕金森氏症藥取證 營收添新動能

2019-07-29 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top