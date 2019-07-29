于品海談雙子星案 最大爭議點在這

經濟部投審會駁回台北雙子星標案，最優申請人香港商南海發展有限公司的大老闆于品海相當不服氣，準備展開一連串的司法救濟。

于品海7月25受訪時同意本報看法，此案最大爭議點在於，投審會審查外資來台申請案時，國安因素能否用在負面表列清單「之外」的項目，南海與投審會的看法南轅北轍：南海認為不行，投審會認為可以。

南海為什麼認為不行，也就是主張國安因素只能用在負面表列清單之內的項目，以下為于品海的說法摘要：

在台灣的法律當中，台北車站（註：指雙子星標案）這個項目，可不可以是國安疑慮的，可以。如果是國安疑慮的話，根據台灣的外國人投資條例第7條，它就應該歸入行政院制訂的負面表列清單。

負面表列清單是什麼，哪裡來的，第7條來自兩個地方，第一個地方是你們台灣立法院立了這個法，要求管理外資在台灣的投資，使用負面清單的方法。

另外一個來源是台灣跟WTO（世界貿易組織）簽署的協議，在他們國際談判的過程當中，訂了負面表列清單的方式。

什麼叫負面表列清單，列在上面的不准做，沒列在上面的可以做。

投審會或者經濟部為什麼沒有建議行政院，把台北車站或者房地產業放入負面表列清單，因為它不認為是國民健康、國家安全的疑慮所在。如果認為是，早已放進去了。

過去兩年多，中美貿易戰裡面，其中一個最重要的爭議點，就是中美的投資法，或說中國的外來投資法。裡面最重要的一條，就叫負面表列清單。

負面表列清單是什麼，你不准我投的，請你列出來，這是國與國之間投資跟貿易關係裡面最重要的內容。

在大陸呢，大概兩年多前，跟外面的一個談判當中，它就列了一個非常長的名單，然後就被人家投訴，大家爭、亂七八糟的談，然後它就不斷的刪減、刪減。

去年年初，習近平在博鰲裡面談到了，大陸的銀行、證券公司等等要開放外資投資，把負面表列清單再往下縮。

上海浦東自貿區就是在負面表列清單的概念下，先行先試，後來深圳、廣州，還有好幾個地方，又有了所謂的自貿區，就在試這個東西。

這個負面表列清單裡面最重要一個內容是什麼，你沒放進去，你就不能擋我。

投審會認為國安因素的審查，可用於負面表列清單之外，這最多、最多是台灣自己對負面表列清單的定義，一定不是WTO的。但是我可以告訴你，台灣這個法律就是要滿足WTO的需要。

它不是台灣的立法院訂這個事情而已，是因為台灣簽了WTO，你敢用這個方法去解釋，我相信經濟部長他不敢，蔡英文也不敢。

台灣有幾次修改外國人投資條例，就是為了滿足WTO跟OECD（經濟合作暨發展組織）的要求。所以負面表列清單不是你台灣說了算。

過去有些外國投資商可能傻傻的，也不知道什麼原因，就是你投審會否了，那我就否了唄。他們不太好命，碰上我，我們是會揪著不放。