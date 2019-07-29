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雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35經濟日報 記者陳怡慈劉秀珍╱即時報導

香港商南海發展有限公司與馬來西亞商馬頓有限公司已於7月22日向台北高等行政法院提起假處分，要確保其團隊在台北雙子星標案中的最優申請人資格。

南海控股集團主席于品海7月25日受訪時表示，北市府如果廢標重來，南海集團不會參加，而是會對北市府提起訴訟。他認為，北市府沒有法律依據去廢標。

負責督導雙子星標案的台北市副市長彭振聲7月27日晚間指出，台北高等行政法院8月9日前若未裁准假處分，北市府只有兩條路：廢標重來、與次優申請人議約。

台北雙子星標案的第一順位申請人是南海馬頓團隊，第二順位是藍天團隊，但是兩者的差距高達150億元。外界認為，預計在8月份宣布參選總統的台北市長柯文哲，為了避免圖利之說，採取廢標重來的機率不低。

以下為于品海專訪摘要：

問：經濟部投審會駁回雙子星案，怎麼看這個結果？

答：我來台灣已經很久了，在台灣20多年，不斷的被政治人物利用老百姓很純樸的心裡狀況，不斷的狂轟亂炸說，這個賣台、那個害台、解放軍要來了，全部都是只有一個目的，就是為他的選票。

他拿了選票幹嘛，贏了個位置。本來給他這個權力是為了服務台灣人，解決他們的焦慮，但是，突然之間他們發覺到，原來那個焦慮才是我最好手段，去拿到我這個位置，所以他就用唄，又便宜又好用。

經過十幾二十年之後，這個情況就不斷的在發酵、不斷的發酵。

問：台北市政府如果廢標重來，會參加嗎？

答：不會參加。如果是廢標重來，我不會參加。我會起訴它（註：指向台北高等行政法院提保留最優申請人資格的訴訟）。它沒有法律依據去廢標，OK，我們會起訴它。

如果柯文哲要競選總統，他不應該廢標，他選總統，廢標不就是向蔡英文投降了嗎？他接受了蔡英文對這個項目的，這個聯開案的裁決了，他認為他之前做錯了，他這個標不應該是國際標，他做錯了，他承擔做錯的責任。

我認為台北市政府，特別是捷運局，跟下面的工作人員，他們對這個案子為什麼會駁回，法律依據是什麼，投審會駁回的決定，對台北市政府在過去一年多，備標、招標、開標這個過程，有什麼樣的法律的作用，他們沒想好。

我認為他們現在正在去想，他們應該是這段時間盡最大的力氣去了解，這是什麼原因。

如果他們了解了法律效果之後，他們會知道，只有一個可能的做法，就是展延我們的最優申請人資格。

南海控股集團主席于品海。記者林俊良／攝影
南海控股集團主席于品海。記者林俊良／攝影
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南海柯文哲蔡英文

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