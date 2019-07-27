台灣婚育女性不退場 勞參率大贏日、韓、美

2019-07-27 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣30歲到40歲女性勞參率高出日、韓、美許多，顯示這階段女性自主性高，不見得會為了婚育原因放棄工作。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣女性勞參率比其他國家低很多，但是30-40歲婚育年齡女性勞參率高出日、韓、美甚多，50歲以上嚴重走下坡。主計總處官員認為可能與女性教育程度提高，自主性高，且政府推育嬰留職停薪、公托等制度，女性保有工作及家庭。50歲以下因為過去教育程度不高，結婚生子後就退出職場，空巢期後就不好找工作。

婚育年齡被視為是女性職場殺手，很多女性結婚生子就離開職場。不過，隨著女性教育程度大幅提升，現代女性追求職場表現，不見得會為了婚育原因放棄工作。

勞動部國際勞動趨勢統計發現，台灣女性2018年勞參率只有51.1%，與美、日、韓、新加坡、法、德、英等10國相較，只贏過較義大利的41.1%，是倒數第二，與最高的加拿大61.3%、新加坡60.2%、英國58.1%、美國57%，都相差甚多。

從各年齡觀察，發現台灣女性在30-40歲的婚育年齡勞參率高人一等的特殊現象，30-34歲勞參率達85.6%，但是韓國只有65.2%，比台灣少上20個百分點，日本也只有76.9%；35-39歲勞參率，台灣還有78.2%，韓國只有60.7%，相差18個百分點，日本74.8%，美國也只有74.6%，都不如台灣。

台灣女性在40-50歲勞參率都在75%，與各國相較差不多，但是從50歲以上，差距開始拉大。台灣50-54歲勞參率驟降到61.0%，韓國卻有68.3%，日本更高達79.2%；台灣55-59歲女性勞參率直線下滑到41.4%，但其他國家都在六成以上，台灣少了20個百分點。

主計總處官員分析，台灣30-40歲女性都屬教育程度與男性相當的一代，對於工作自主性更高，不會輕易退出職場。尤其是留職停薪育嬰津貼制度上路後，女性即使生產後希望在家帶孩子，在孩子3歲以前可以申請留職停薪，並有一定的收入，不需要辭職，根據調查，申請留職停薪津貼後再重返職場比率高達八、九成，很多女性留職停薪後又回到職場。

其次，政府中央到地方都加強托育政策，長照制度也愈來愈完善，都讓女性不必為了照顧老小，被迫辭掉工作。

相對年輕女性不會為了結婚生子離開職場，50歲以上婦女勞參率低於各國。主計總處官員認為，早期大學並不普及，目前50歲以上女性教育程度受限，且早期較無完善托育政策，多數結婚生子後會辭掉工作。等到孩子長大，想要重返職場時，二度就業難度已變高。