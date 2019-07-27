退休年齡延後 台灣勞參率緩升

2019-07-27 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣年輕及婚育女性勞動參與率不低，但是整體勞參率仍屬偏低，其中國人退休年齡太早也是主因之一。近年國人勞參率雖逐年提高，但仍落後世界主要國家，至於國人退休年齡也已逐年延後，無論是勞保請領年齡延後，或是軍公教年金改革，可以預見未來國人退休年齡還會更晚，進而推升整體勞參率。

主計總處官員表示，台灣整體勞參率長期偏低，與國人較早退休有關。早期公務人員請領退休金及勞保老年給付年齡較早，國人很早就退休，以公務人員75制為例，如果25歲進入公務單位，50歲就可以退休；勞保老年給付請領條件也有如年資滿15年、年滿55歲，或是滿25年、年滿50歲就可以請領，造成國人退休年齡普遍偏低。

資料顯示，台灣去勞參率為59.0%，與世界各國相較，只較法國的55.9%及義大利49.9%高，其他國家如新加坡67.7%、加拿大65.4%、英國63.3%、韓國63.1%，都明顯比台灣高，與台灣接近的日本為61.5%。

主計總處官員表示，台灣勞參率已逐年提高，但是速度緩慢，2009年為57.9%，直到去年才達到59.0%，其中女性勞參率增加速度最快，對提高整體勞參率功不可沒。

主計總處在2016年以前，每年會訪問雇主勞工退休年齡，數據顯示，2008年勞工平均退休年齡為56.3歲，2016年已達58.6歲。由於勞工自事業單位辦理退休，不見得表示完全退出職場，因此2017年開始，主計總處不再訪問雇主調查勞工退休年齡，改以勞保請領年齡呈現勞工退休年齡。結果顯示，近二年平均請領勞保年金年齡都約61.3歲，比之前主計總處調查更高，可見國人退休年齡的確呈現延後趨勢。

官員表示，軍公教年改後，請領退休金改為85制，勞保年金請領年齡也逐年提高到65歲，未來國人晚退休的趨勢將更明顯。