親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

香港反送中／元朗示威者投擲硬物 防暴警施放催淚彈

退休年齡延後 台灣勞參率緩升

2019-07-27 17:56經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

台灣年輕及婚育女性勞動參與率不低，但是整體勞參率仍屬偏低，其中國人退休年齡太早也是主因之一。近年國人勞參率雖逐年提高，但仍落後世界主要國家，至於國人退休年齡也已逐年延後，無論是勞保請領年齡延後，或是軍公教年金改革，可以預見未來國人退休年齡還會更晚，進而推升整體勞參率。

主計總處官員表示，台灣整體勞參率長期偏低，與國人較早退休有關。早期公務人員請領退休金及勞保老年給付年齡較早，國人很早就退休，以公務人員75制為例，如果25歲進入公務單位，50歲就可以退休；勞保老年給付請領條件也有如年資滿15年、年滿55歲，或是滿25年、年滿50歲就可以請領，造成國人退休年齡普遍偏低。

資料顯示，台灣去勞參率為59.0%，與世界各國相較，只較法國的55.9%及義大利49.9%高，其他國家如新加坡67.7%、加拿大65.4%、英國63.3%、韓國63.1%，都明顯比台灣高，與台灣接近的日本為61.5%。

主計總處官員表示，台灣勞參率已逐年提高，但是速度緩慢，2009年為57.9%，直到去年才達到59.0%，其中女性勞參率增加速度最快，對提高整體勞參率功不可沒。

主計總處在2016年以前，每年會訪問雇主勞工退休年齡，數據顯示，2008年勞工平均退休年齡為56.3歲，2016年已達58.6歲。由於勞工自事業單位辦理退休，不見得表示完全退出職場，因此2017年開始，主計總處不再訪問雇主調查勞工退休年齡，改以勞保請領年齡呈現勞工退休年齡。結果顯示，近二年平均請領勞保年金年齡都約61.3歲，比之前主計總處調查更高，可見國人退休年齡的確呈現延後趨勢。

官員表示，軍公教年改後，請領退休金改為85制，勞保年金請領年齡也逐年提高到65歲，未來國人晚退休的趨勢將更明顯。

退休金勞保年金軍公教
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

中高齡就業法草案出爐 挑戰職場年齡歧視

2019-07-27 09:43

台灣30~40歲女性 勞率贏日、韓、美

2019-07-27 13:17

中高齡就業路迢迢 去除標籤待完整配套

2019-07-27 09:41

明年總預算 歲入歲出破2兆

2019-07-27 00:31

經部掌握廠商情報…土城工業區 投資熱點

2019-07-26 23:59

雙子星案恐挨告 柯文哲：我很無辜

2019-07-26 23:41

新北智慧園區 主打平價租金

2019-07-26 23:14

中央政府明年總預算 歲出歲入首度逾2兆

2019-07-26 23:14

6月景氣續亮黃藍燈 緩步改善

2019-07-26 23:14

勞資爭議調解人增新血 勞動部培育50人

2019-07-26 17:37

境外資金匯回專法8月15日上路 台股獲注活水

2019-07-26 16:28

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26

婚後首度在台現身 林志玲明拚「口紅經濟」

2019-07-26 14:48

僧少粥多！全國勞資調解人僅520名 要再補新血

2019-07-26 14:10

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 09:41

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

友達愛台灣 砸407億擴產

2019-07-27 00:32

又有大魚回流！友達將回桃園、台中投資407億元

2019-07-26 18:52

經濟解析／林佳龍出重手 要盡快讓走私菸事件落幕

2019-07-26 21:16

如興遭搜索 業界：陳仕修主導擴張動作不斷引爭議

2019-07-26 20:01

台積搶攻新製程 徵3,000人

2019-07-26 23:47

半路出家的劇組助理 靠「蜷尾家冰淇淋」紅到日本

2019-07-26 21:27

退休年齡延後 台灣勞參率緩升

2019-07-27 13:21

雙子星案恐挨告 柯文哲：我很無辜

2019-07-26 23:41

英特爾上修財測 PC鏈跟著旺

2019-07-27 01:17

私菸案新進展…華航兩副總 被調職

2019-07-26 23:24

不受貿易戰影響 英特爾上修全年財測

2019-07-27 01:26

中高齡就業路迢迢 去除標籤待完整配套

2019-07-27 09:41

公布條例子法…資金匯回 不得重複享優稅

2019-07-27 00:45

軟銀「願景基金2」 鴻海將投資

2019-07-26 23:18

銀行推「日韓神卡」 攻暑假商機

2019-07-26 23:27

開發金：明年底前100%併購中壽目標不變

2019-07-26 18:25

提新資料將兩主管調職 華航董座謝世謙職位暫時保住　　

2019-07-26 20:29

友達產高階車用面板 競爭力強

2019-07-26 23:58

郭台銘、孫正義 交情好

2019-07-26 23:15

台幣盤整…三關鍵牽動

2019-07-27 01:52

開發金創投 規模衝500億

2019-07-26 23:18

長榮優化船隊 拚重返五大

2019-07-26 23:24

開發金明年合署辦公 提升效率

2019-07-26 23:12

傳遭國台辦施壓訂閱中國時報 華航澄清沒有

2019-07-27 16:44

富旺董事長林正雄 接掌台中市不動產開發公會理事長

2019-07-26 18:52

友達加碼407億 台商回流累計逼近5000億

2019-07-26 18:26

長榮提高運力突圍 不靠併購

2019-07-26 23:24

明年總預算 歲入歲出破2兆

2019-07-27 00:31

台積電加碼 台灣躍半導體設備大買家

2019-07-26 23:43

富旺董座林正雄獲選台中市不動產開發公會理事長

2019-07-26 19:27

美中貿易戰越南角色關鍵 東元看美越關係友好

2019-07-27 13:00

股權接班 施宣輝任宏碁董事

2019-07-27 00:20

日韓相爭 華邦看到機會

2019-07-26 23:48

中高齡就業法草案出爐 挑戰職場年齡歧視

2019-07-27 09:43

經部掌握廠商情報…土城工業區 投資熱點

2019-07-26 23:59

海外資金專法3子法預告 會計師：助帶動經濟動能

2019-07-26 21:20

微投光產品影響 揚明光第2季營收減每股賺0.28元

2019-07-26 19:41

英特爾數據機部門 蘋果10億美元買下

2019-07-26 23:40

友達綠色廠區獲獎 搶推Mini LED電競顯示器

2019-07-26 20:39

財報不實責任大、舉證難 獨董亟需「教戰守則」

2019-07-27 02:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top