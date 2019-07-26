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6月景氣續亮黃藍燈 國發會：景氣仍弱

2019-07-26 18:30經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會今（26）日公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較5月增加3分，續亮黃藍燈。其中，景氣領先指標連續六個月上升，累計增幅達2.6%，同時指標終止16個月下滑，首次轉為微幅增加，但國發會仍表示，景氣持續走緩，須密切關注後續變化。

觀察九項構成項目，「海關出口值」由黃藍燈轉綠燈，分數增加一分，而「機械及電機設備進口值」由綠燈跳上紅燈，分數增加兩分，其餘七項燈號不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，雖然燈號增加三分，但九項組成指標中，只有三項在綠燈之上，有六項仍處於藍燈、黃藍燈，儘管同時指標終止長達16個月的下滑，但轉揚幅度僅0.01%微不足道，顯示整體景氣仍然是疲弱的。

不過，吳明蕙認為，在疲弱中已見到景氣將會轉好的跡象，尤其是外貿出口已經止跌，如果下周二美中情勢有好的結果，國際情勢沒有急劇惡化，出口將帶動工業生產指數，也會拉升批發營業額和製造業銷售指數的表現。

吳明蕙說，過去幾個月燈號一直在上下波動，但是低點沒有惡化破前低，整體趨勢是緩步改善。另外，如同國內主要智庫指出，吳明蕙也認為，下半年經濟成長將會優於上半年，全年經濟成長得以保2，因此，可以樂觀預期，後續景氣燈號有機會攀升至更好的表現。

吳明蕙並指出，近期主要半導體業者調高資本支出，國際科技大廠陸續來台投資，再加上台商回流及綠能投資、6月資本設備進口創32個月最大增速等，均明顯反映初民間的投資動能轉強，成為經濟成長最主力的內需支撐。

國發會分析，外需方面，轉單效應及新興科技應用可望挹注出口，但7月IMF再度下調全球經貿成長率預測，指出全球經濟下行風險加劇，包括美中科技爭端升溫影響全球供應鏈、英國無協議脫歐的不確定等，仍須留意後續情勢變化對國內景氣的影響。

展望未來，雖然上半年的民間消費不如預期，但吳明蕙說，畢竟繳稅是在5月，所得稅制優化增加了超過400億的可支配所得，加上交通部旅遊補助等政策，後續在暑假、中元節將有助激勵消費，民間消費動能會逐漸顯現。

國發會今（26）日公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較5月增加3分，續亮...
國發會今（26）日公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較5月增加3分，續亮黃藍燈。
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景氣燈號吳明蕙國發會
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