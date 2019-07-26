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抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

小英總統目標提前達陣！台商回台投資額逼近5000億元

2019-07-26 18:19經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資臺灣事務所今（26）日通過友達光電、友勁科技、望隼科技、時碩工業、某不具名老牌高科技聚酯產品大廠5家臺商申請案，總計近新台幣450億元投資，帶來逾1,370個本國就業機會。

台商回台2.0投資熱度不減，總計已有98家台商通過審查，投資金額達4,973億元，可創造近43,500個本國就業機會。已經逼近蔡英文總統交付的5,000億目標。

經濟部表示，友達將提高台灣生產比重，規劃投資407 億元擴建桃園、台中現有廠房，招募超過600位本國人才，導入高階智慧化產線，生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，並首度在臺灣建立高階車用面板產線，將可立即提供「台灣製造」面板模組，成為國際品牌客戶堅強後盾。

經濟部表示，友訊轉投資成立的友勁科技，美國為主要出口國之一，決定投入5.5億元擴充台南新廠產能，聘僱320名本國員工，導入自動化生產提高轉廠及生產效率，聚焦企業用無線接取器、雲端資料中心交換器等高單價、高值化產品。

經濟部表示，由長華集團跨足投資的望隼科技雖然是中小企業，仍以獨家創新技術開發高差異化隱形眼鏡產品，短短幾年即在日本與美國市場佔得一席之地。望隼決定將中國丹陽廠銷美產線改由臺灣供貨，斥資16億元在於苗栗廣源科技園區擴增產線，導入智能自動化設備，可新增283本國就業機會。

經濟部表示，精密金屬零組件製造大廠時碩工業預計將投資11億元，在中科二林園區新建廠房、擴增既有生產基地，並招募100名本國人才，深耕航太應用、工業應用與汽車零組件產品，以滿足歐美國際大客戶訂單需求。

至於某不具名老牌高科技聚酯產品大廠，將持續擴大台灣產能與研發能量，於北部地區投資逾9億元擴建廠房添購機器設備，增加高機能與環保性關鍵材料產能，並招募數十位本國人才，將可強化紡織業上中下游價值鏈，進而增進產值及技術提升。

經濟部
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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