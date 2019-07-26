親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

明年度中央政府總預算 歲出、歲入都超過2兆元

2019-07-26 17:11經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院今（26）日召開「2010年度中央政府總預算第一次全體會議」，會後行政院發言人Kolas Yotaka表示，中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，均較去年度成長，其中增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。行政院預定8月15日院會通過後，於8月底前送進立法院

Kolas Yotaka指出，明年度預算歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內。

她表示，營業及非營業特種基金2010年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3,754億元，主要是提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

Kolas強調，8月15日之前，各機關如果仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此，最終定案之109年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。

行政院今天召開「2010年度中央政府總預算第一次全體會議」，會後行政院發言人Kolas Yotaka表示，中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，均較去年度成長，其中增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。行政院預定8月15日院會通過後，於8月底前送進立法院。

Kolas Yotaka指出，明年度預算歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內。

她表示，營業及非營業特種基金2010年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3,754億元，主要是提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

Kolas強調，8月15日之前，各機關如果仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此，最終定案之109年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。

立法院
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

境外資金匯回專法8月15日上路 台股獲注活水

2019-07-26 16:28

婚後首度在台現身 林志玲明拚「口紅經濟」

2019-07-26 14:48

僧少粥多！全國勞資調解人僅520名 要再補新血

2019-07-26 14:10

需求裂變越快越好？7大CEO教戰 平庸成長時代新破口

2019-07-26 09:53

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

促進中高齡就業／簽定期契約 用人更彈性

2019-07-25 23:30

促進中高齡就業／工商團體 持正面看法

2019-07-25 23:30

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top