明年度中央政府總預算 歲出、歲入都超過2兆元

2019-07-26 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院今（26）日召開「2010年度中央政府總預算第一次全體會議」，會後行政院發言人Kolas Yotaka表示，中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，均較去年度成長，其中增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。行政院預定8月15日院會通過後，於8月底前送進立法院。

Kolas Yotaka指出，明年度預算歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內。

她表示，營業及非營業特種基金2010年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3,754億元，主要是提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

Kolas強調，8月15日之前，各機關如果仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此，最終定案之109年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。

行政院今天召開「2010年度中央政府總預算第一次全體會議」，會後行政院發言人Kolas Yotaka表示，中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，均較去年度成長，其中增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。行政院預定8月15日院會通過後，於8月底前送進立法院。

Kolas Yotaka指出，明年度預算歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內。

她表示，營業及非營業特種基金2010年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3,754億元，主要是提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

Kolas強調，8月15日之前，各機關如果仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此，最終定案之109年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。