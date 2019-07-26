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貿協企業高階主管實戰班第四期開課 這次要前進以色列

2019-07-26 17:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

由外貿協會董事長黃志芳親自籌劃的「企業高階主管實戰班」，自2017年開辦以來，前三期與「新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所」合作，提供學員從新加坡看亞洲及全球的觀點。考量台灣企業面臨轉型的挑戰，為培育業者具創新精神，第四期起首度與以色列特拉維夫大學柯勒管理學院Lahav Executive Education （Lahav）合作開課，預定於今年9月1日至6日前往新創之國開訓及上課。

以色列自1948年建國以來，培育出12位諾貝爾獎得主，人口約900萬，在那斯達克掛牌公司數僅次美國及中國，擁有新創大國美譽，全歸功於人人勇於追求真相，全民皆有「無所畏懼」（Chutzpah）的精神。

貿協企業高階主管實戰班本期合作對象特拉維夫大學甫於日前發表全球首創3D列印具備細胞、血管、心室與腔室等結構的完整心臟，為全球重要研發中心，同時也是孕育成功企業家的世界十大學府。

黃志芳在貿協色列台拉維夫台貿中心開幕典禮上曾表示，「有人說以色列擅長0到1，台灣擅長1到many」。第四期國外課程移師以色列辦理，就是想藉此結合台以雙方的長處，協助我國企業領袖學習新創思維、提升國際視野並找出企業創新的關鍵要素。

以色列課程結束後接續的台北課程將聚焦時下最夯的「循環經濟」、「Z世代行銷」、「企業跨境併購契機」、「創新與新創」、「企業策略規劃及危機處理」、「全球經濟趨勢」、「區域市場經濟」等多元主題，邀集多位國內外大師前來共襄盛舉。

貿協高階主管實戰班特色除專家雲集並前往海外上課外，結業後另安排海外參訪及回娘家活動，學員彼此間建立深厚情誼及人脈練結，貿協亦隨時提供諮詢及服務，未來企業將可以與貿協攜手打造「台灣隊」，共同開發國際市場，實踐「一次學習，緣聚終身」。

貿協董事長黃志芳（左三）親自籌劃的企業高階主管實戰班第四期將開課，這次上課的重點...
貿協董事長黃志芳（左三）親自籌劃的企業高階主管實戰班第四期將開課，這次上課的重點是要帶領企業主管前進以色列。圖/外貿協會提供
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以色列新加坡黃志芳
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