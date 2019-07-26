明年中央政府總預算 歲出、歲入都超過2兆元

2019-07-26 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院今（26）日召開明年度計畫及預算審核會議，歲出、歲入都超過2兆元，歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%，總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內，預算案8月15日由行政院院會拍板後，在8月底前送進立法院。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府嚴守財政紀律，編列明年度中央政府總預算，今日會議重點摘要如下：

一、中央政府總預算歲出、歲入皆超過2兆元，歲入成長率5.3%，高於歲出成長率5.2%。

二、總預算及特別預算整體差短控制在2,000億元以內。

三、增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、教育政策與強化國防等施政重點。

四、營業及非營業特種基金2020年度預算收支規模達5兆元，固定資產投資3,754億元，主要係提供油、電、水、醫療、衛生保健、教育、交通運輸及社會福利等服務，對於滿足民生需求、維持社會安定及促進經濟發展影響甚大。

五、2020年預算預計於8月15日行政院院會通過後，依法在8月底前送進立法院。

Kolas Yotaka提醒，8月15日之前，各機關若仍須微調者，會持續與主計總處研議調整，因此最終定案的2020年度總預算，仍需等8月15日院會通過後才最終拍板定案。