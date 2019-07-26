真無線藍芽耳機當道 世界級明星指定品牌現蹤音響大展

2019-07-26 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TAA台灣音響協會的耳機達人侯芬表示，目前耳機市場以「真無線藍芽耳機」當道，讓人聽音樂時不再被耳機線所困擾；8/15~18將登場的TAA台灣國際Hi-End音響大展，特別開闢耳機專區，曾為碧昂絲Beyoncé、邦喬飛Bon Jovi指定的美國耳機品牌「64 audio」，也將現蹤台灣國際Hi-End音響大展。

侯芬指出，相較過去藍芽耳機以商用為主，娛樂為輔的型態，現代真藍芽耳機更強調聲音品質及抗噪效果，甚至能連結耳機擴大機，使音質有進一步提升；侯芬認為，未來「真無線藍芽耳機」將會是人手一機的趨勢。

TAA台灣音響協會表示，耳機儼然已成為現代人隨身必帶的物品之一，同時也代表個人對音樂的堅持與品味，近年來在「真無線藍芽耳機」崛起下，耳機再度成為各大廠牌角逐焦點。

今年台灣國際音響大展特別開闢耳機專區，囊括各大廠商最新科技及精美工藝結合的耳機產品，曾為碧昂絲Beyoncé、邦喬飛Bon Jovi指定的美國耳機品牌「64 audio」，也將在展場現身。

TAA台灣音響協會指出，品牌除使用多項專利技術保證完美音質展現及音場擴大效果外，還能客製化每個人的專屬顏色，針對消費者的耳膜進行評估，達到最完美的聲音感受及配戴舒適，讓每一支耳機都是獨一無二且專屬自己。