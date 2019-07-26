境外資金匯回專法8月15日上路 台股獲注活水

金管會昨日公布境外資金匯回投資金融商品辦法草案，將可投資八大項金融商品，包括上市櫃股票、投信基金、權證及保險商品等，保守估計，可挹注台股等金融市場上千億元資金動能。

總統令周三頒布境外資金匯回管理運用及課稅條例，財政部長蘇建榮昨天表示，包括財政部、經濟部、金管會都須配合修訂子法，預計最快今天對外預告，專法可望在8月15日前上路。

金管會表示，因應個人匯回境外資金及營利事業匯回境外轉投資收益從事投資，金管會預告境外資金匯回金融投資管理運用辦法草案，規範境外匯回稅後資金25%從事金融投資相關事項。重點包括：

第二，明訂「四不」，四項禁止項目為，不得從事證券信用交易；不得出借或借入有價證券；不得作為質借或擔保標的，包括國內保險商品不得辦理保險單借款；不得投資槓桿或反向的ETF或ETN。至於股票能否做當沖？張振山說，預告時可以聽聽外界意見。

第三，有價證券投資上限，明定資金運用於島內有價證券的分散比率規定，持股不得超過被投資公司股權10%、投資單一公司的股票及債券不得超過20%等。

第四，投資方式須採信託或證券全權委託投資，其中信託方式應為單獨管理運用的金錢信託，且以自益信託為限。

第五，屆滿年限可分年取回，投資的資金應自存入外匯存款專戶之日起算，滿五年、六年可分別取回三分之一，滿七年可全部取回。