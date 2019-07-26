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日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

連摃42期的威力彩，連摃紀錄創下史上第二高，下周一（29日）開獎的威力彩頭獎獎金上看14億元，頭獎金額再創今年新高。台彩表示，這是睽違9個月頭獎累積到14億元，是平常威力彩平均單注頭獎獎金的2倍。

台彩預估威力彩下期頭獎上看14億元，是威力彩史上第9高的單注頭獎獎金。威力彩去年11月5日以後，就沒有累積超過10億元的頭獎。巨額頭獎帶動買氣攀升，買氣增加約5成，趁著暑假多跑幾家投注站買彩券的民眾也變多了，就是不想讓財神爺擦身而過。

根據台彩公司的資料統計，威力彩從2008年發行以來，總計共開出72注頭獎，共送出517.67億元的頭獎獎金，平均每注頭獎獎金將近7.19億元。若這次幸運獨得14億元的高額獎金，抱走的獎金不但是威力彩平均單注頭獎獎金的2倍，也相當於年收入百萬的上班族不吃不喝工作1400年。

另外，依照台彩的統計資料，威力彩上市至今，頭獎中獎人的血型以熱情奔放的O型最多，占比超過5成以上（54%），其次為A型（26%）、B型（15%）和AB型（5%）。有趣的是，去年統計至今，血型AB型的頭獎幸運兒比率大幅增加，高達22%，血型中少數民族的AB型，近一年買彩券、做公益後的財運還不錯。

O型人有福了／摘自pakutaso
O型人有福了／摘自pakutaso
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