貿協高階經理人實戰班 首度前進以色列

2019-07-26 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳宣布第四期高階經理人實戰班將赴以色列，並介紹以色列的「酷斯巴」（Chutzpah）精神。記者黃文奇/攝影 分享 facebook

貿協第四期「企業高階主管實戰班」將前進以色列，外貿協會董事長黃志芳今（26）日表示，第四期起首度與以色列特拉維夫大學柯勒管理學院Lahav Executive Education （Lahav）合作開課，預定於今年9月1日至6日前往「新創之國」開訓及上課，現正接受報名。

黃志芳親自籌劃的「企業高階主管實戰班」，自2017年開辦以來，已經辦理三期，對於前進以色列，黃志芳說，台灣有產業轉型、培育創新人才的需求，而以色列的創新領先全球，有350家頂尖、一線的世界級企業在以國設研發中心，深入以色列的創新領域，等同連結全世界。

前進以色列，可以學習、可以合作。黃志芳說，以色列自1948年建國以來，培養出12位諾貝爾獎得主，人口約900萬，在那斯達克掛牌公司數僅次美國及中國，擁有新創大國美譽，全歸功於人人勇於追求真相，全民皆有「無所畏懼」的「酷斯巴」（Chutzpah）精神。

黃志芳今日帶了許多本書，其中一本《聽懂孩子的話》，是談以色列的教育理念。黃志芳說，以色列自幼就不斷建立孩子勇敢、創造與自我超越、突破的觀念，這就是所謂的酷斯巴精神，這種精神若用台灣話說，甚至可以說是「白目」的精神，換言之，就是跳出框架思考、勇敢創新。

勇敢創新，讓以色列的科技領先全球，黃志芳指出，本期合作對象－特拉維夫大學最近發表全球首創「3D列印具備細胞、血管、心室與腔室」等結構的完整心臟，為全球重要研發中心，同時也是孕育成功企業家的世界十大學府。

黃志芳在貿協色列台拉維夫台貿中心開幕典禮上曾表示「有人說以色列擅長0到1，台灣擅長1到many。」第四期國外課程移師以色列辦理，就是想藉此結合台以雙方的長處，協助我國企業領袖學習新創思維、提升國際視野並找出企業創新的關鍵要素。

特別的是，今天有前三期的學員出席分享，有位學員說，他來自傳統汽車零配件產業，公司是中小企業，已經成立逾30年，是裕隆集團的夥伴，他來上課後，與各產業激盪出極大的火花，雖然學費花20萬，卻讓他有20億的收穫。

另一位學員說，台灣的中小企業多元，但加入貿協的高階經理人實戰班後，透過貿協的平台，能與一線的大企業對接、對談，是過去做不到的。

黃志芳說，不論是哪一期的學員，只要對新一期的學習有興趣，都可以繼續報名參加，堪稱「一次學習、終身保固」，甚至可以透過貿協的資源，連結到全球。