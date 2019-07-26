境外資金匯回專法將上路 業界盼放寬投資範疇

2019-07-26 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



境外資金匯回專法即將上路，間接投資項目納入5+2產業、重要製造業與服務業，以及長照、文創。經濟部昨（25）日召開產業座談會，席間則有業者反映，希望放寬投資產業範疇。

根據專法規定，台商境外資金須在二年內匯回至專戶，可享第一年8％、第二年10％優惠稅率，實質投資可再減半適用4％與5％稅率。匯回資金5％可自由運用，25％可從事金融投資，70％用於實質投資。

實質投資分為「直接投資」及「間接投資」，經濟部已於「境外資金匯回投資產業辦法」草案規劃投資產業範籌、申請程序及相關事項。

其中，直接投資不限適用產業項目，但不得從事不動產買賣；另在間接投資方面，則是透過國內創業投資事業或私募股權基金投資重要政策領域事業，投資期間須達四年以上，初步規劃重要政策產業領域事業包含5+2產業、重要製造業與服務業、長期照顧、文化創意等。

無論直接投資或間接投資，個人及營利事業均須於投資前向經濟部提出申請，依規定完成投資且取得經濟部核發的完成證明，始得向稽徵機關申請退還稅款。

經濟部昨日召開座談會，業界反映希望直接投資的投資計畫支出項目涵蓋範圍宜再擴增並定義明確、放寬間接投資適用產業範疇、長照如何納入適用等意見，經濟部表示將會與相關單位研議。