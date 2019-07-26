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影／睽違20年 新北新設寶高產業園區

2019-07-26 10:45聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市寶高智慧產業園區新建工程今開工，是繼設置五股工業區20年後，第1個新設園區。侯友宜說，這是中央給新北市的最大筆補助款，市府會打造成為北台灣產業重鎮。

北市寶高智慧產業園區利用閒置工業土地打造，2018年10月獲經濟部前瞻經費補助25億， 市政府自籌16億，今年3月決標，預計2021年初完工、同年6月啟用。

市長侯友宜表示，新北市擁有27萬家公司行號及2萬家工廠，占全國24%，是全國第一的工、商、人口大城，也是台灣產業發展重鎮。未來透過建置智慧園區、工業區立體化更新模式等手段，配合法規鬆綁、容積獎勵等策略，帶動產業升級轉型。

他說，這是上任以來新北市產業第一大工程，預估2021年第3季廠商全部進駐寶高產業園區。

經濟部工業局長呂正華說，希望日後廠商可以如實如質如期進駐，推動產業發展。

新北市府已在新店、三重規畫寶高、寶興及新北科技等智慧園區，其中寶高智慧產業園區希望成為新北市產業發展的「硬基礎」，未來搭配輔導政策，如帶領智慧產業出口拓銷等「軟實力」，軟硬合作，推動產業、經濟持成長。

經發局長何怡明説，生技產業會是寶高園區布局的重中之重，可以讓121家廠商進駐。

本園區為4.1公頃的乙種工業區，將興建地下2層、地上9層共3棟鋼構建築物。

新北市長侯友宜(右二)等人為寶高產業園區動土。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜(右二)等人為寶高產業園區動土。記者施鴻基／攝影
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經濟部侯友宜
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