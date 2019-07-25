雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳惠惠 ╱即時報導



台北市長柯文哲力推西區門戶計畫，雙子星投資案在計畫裡扮演重要角色，如今投審會駁回此案，讓西區門戶計畫破了功，柯更忍不住砲打中央。外界好奇，在標案進行過程中，南海控股主席于品海是否曾和柯見過面，于說，他們是來做生意的，不是來搞政治關係的，法律就在那裡，沒必要找任何政治人物。

于品海說，外國人投資條例第七條，行政院可以檢討負面表列清單，把台北火車站放進去，但投審會不行，就算可以修法把台北火車站放進負面清單裡，也無法溯及既往，況且至今並未放進負面清單裡。

于品海直言，行政院若有本事就放，開個院會把台北車站認定為國安議題，放進負面清單裡去，如此一來就要解釋，台北市政府雙子星的國際標開錯了，柯市長也無權說話，那也表示，未來不能蓋旅館、辦公大樓了。

他說，這麼做公地主無所謂，但私地主怎麼看，他們的錢立刻就沒了，政府當然可以說國家賠給你，但為何今天沒這樣做，因為做不到，台灣政治、法律應該沒糟糕到這程度，你們應該也不會允許，若真的這樣做，南海就投降不做了。

對於市府下最後通牒，8月9日須完成新公司設立登記，並與北市府簽約，否則將喪失最優申請人資格，時間顯然不站在南海這一方。