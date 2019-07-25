雙子星案沒了？于品海：經濟部和北市府只有一個是對的

2019-07-25 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部投審會駁回南海雙子星案，南海控股集團主席于品海今天接受本報專訪時直言，經濟部和台北市政府只會有一個是對的，「不可能兩個都對，因為這是一個過程的兩個步驟」。

于品海說，若依據投審會的認定，台北車站有國安性質，是外資裡頭的特殊類別，有國安疑慮的外資，那麼北市府當初開的國際標就有問題，標書恐怕有誤導的成分，「我們顯然會向他們要個說法」，如果北市府接受投審會的作法，那就會有很大的法律責任，顯示捷運局當初處理招標案時有嚴重失誤。

若北市府未對投審會的做法有回應，于品海指出，提訴願事選項之一，且不只會求償，因為這代表著招標文件是錯的，若投審會認定「外國人投資條例」第七條可適用雙子星案，就表示北市府是錯的，不過「這是他們兩個之間的問題，你就告訴我哪裡不對，不可能兩個都對，因為是一個過程的兩個步驟」。