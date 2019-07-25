海洋風電拚年底完工供電 第二階段首支風機成功安裝

2019-07-25 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



海洋風電（Formosa I）今日表示，海洋風電第二階段，已於7月24日成功於苗栗外海安裝首支風機。

海洋風電（Formosa I）股東為沃旭能源（35%）、JERA（32.5%）、麥格理資本（25%）以及上緯（7.5%）。海洋風電團隊現全力推動於2019年底前完成台灣首座離岸風電示範風場。

海洋風電新任董事長、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Baus enwein）表示：首座風機的安裝完成再次為海洋風電建立了新的里程碑。希望為打造台灣第一座示範風場。海洋風電的工程團隊也將與在地合作夥伴密切合作，在如期如質完成風場的前提下，致力確保工程期間的安全與環境保護。

海洋風電第二階段所採用的風力發電機為西門子歌美颯6MW機組，風機葉尖高度（Tip height） 約182公尺，葉片每片長75公尺，葉片材料之一是上緯所製造之樹脂，由西門子歌美颯於丹麥製造完成後運至台灣。風機安裝作業使用自升式平台船Seajacks Zaratan支撐於海床，升起平台後將預先組裝的風機塔筒吊至單樁水下基礎上的轉接段（Transition Piece），接著再陸續進行機艙及葉片安裝作業，首支風機於7月24日成功完成安裝。