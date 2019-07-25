陳其邁：政府做企業後盾 共同為拚經濟努力

2019-07-25 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（25）日出席「2019財訊影響力論壇」，並表示面對快速變動的時代，若能掌握未來趨勢並降低風險，就有更多成功的機會，政府一定會做海外回台的台商及根留台灣廠商強力後盾，共同為拚經濟努力。

陳其邁表示，政府近幾年持續做好準備，蔡英文總統提出「五加二產業創新方案」、「數位國家‧創新經濟發展方案」及「台灣AI行動計畫」等皆如期推動，政府也提前5G的招標計畫。

陳其邁指出，這兩年發生美中貿易戰、日韓貿易紛爭、G20峰會後美國暫緩對中國大陸加徵關稅，並鬆綁對華為的禁令等，目前美中貿易戰國際經濟競爭，生產基地轉移，在全球資通訊產業體系分工變遷之下，台灣有絕佳機會，尤其半導體及資通訊產業是我國最強的領域，可發展工業「3.5」或「4.0」及未來的5G智慧工廠。

陳其邁說，製造業過去為基礎的硬體製造，也面臨半導體等水平產業分工、加速整合等情況，因此針對水、電及土地等問題，政府提出台商回流、根留台灣或中小型企業競爭方案，以補足資金，提供回台廠商足夠的執行動能。

陳其邁指出，在土地方面，經濟部與科技部已盤點約1,800公頃的土地，供給回流台商足夠的土地；電力方面，7月17日是今年用電量最高的一日，但當日備轉容量率仍超過10%。