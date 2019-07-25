雙子星卡關 于品海嘆「倒過來的天時、地利、人和」

2019-07-25 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北雙子星案遭投審會駁回，掀起中央、台北市府的政治角力話題，南海控股也向行政院提出訴願。南海控股集團主席于品海今天接受本報專訪時提到，台灣投資環境仍算好，但剛好這時間點，有這樣的總統、台北市長、行政院長，產生有趣化學作用，加上投資標的太張燈結彩，就被人家盯上，形容是「倒過來的天時、地利、人和」但台灣選擇性的使用法律，是很糟糕的事。

對於台、港、陸的投資環境，于品海表示，大陸投資環境最好，2、30年前大陸有類似狀況，但今天已天差地別，至於香港不是經濟問題，是分配問題，才產生這麼多社會衝突，至於台灣人的工作能力、對於發展經濟的渴望，他仍看好台灣經濟會變好，政客如流水，就看怎發展下去。

相較於以往各種投資案，于品海指出「這案子（指雙子星）是最麻煩、最討人厭，也是真的是最無聊」，若當初投標不是最優申請人，頂多拍拍屁股走了，就這麼簡單，結果南海獲最優申請人，台灣政府蓋了非常不恰當的帽子，讓這件事非常討厭。

于品海表示，若台灣政府連自己法律都不依循，制訂的行政程序都亂來，那他也沒辦法，所以必須討回一個說法，若最後打訴願、行政訴訟成功，當然會繼續做這案子，但也會加強風險控管，例如法律文書、人員安排、跟各部門溝通。

記者詢問，若最後爭訟結果仍判定政府有理，是否影響台北市前景？于品海指出「沒有外資會進來」，這次只有一個外資就已經很奇怪，那些大傢伙去哪了？該投資這項目的公司去哪了？這不是給台灣政府一個很明確的信號嗎？

至於雙子星又卡關，誰會是最大輸家？于品海表示，實際輸的是台北，真正輸的是台灣，台北是台灣經濟發展最蓬勃的地方，若連台北車站沒吸引力，還有什麼東西有吸引力？人流這麼強，竟然都沒人做這生意。

于品海也說，台灣政治干擾經濟，也代表台灣生活品質提升受干擾，但他也相信，台灣人總有一天會說「NO」，台灣人早晚要做這決定；針對外界關心商譽問題，于品海則說，南海商譽沒問題，誰都知道台灣政府扣這帽子，是因為非法律原因。